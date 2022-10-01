HURDA FİYATLARI

Hurda, herhangi bir amaç için üretilmiş ancak bozulduğu ve onarılamayacak şekilde hasar gördüğü için kullanılan bir maddedir. Bizim dilimizde metal bileşenleri ifade eder. Eskiyen bileşenlerin kullanılması ve ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, kaynak israfının önlenmesine yardımcı olur ve bir alet veya makinenin bileşenleri zamanla bozulduğunda ve hurda olduğunda çevrenin korunmasına katkıda bulunur.

Eşsiz nitelikleri nedeniyle, hurdanız diğerlerinin hurdalarından daha değerli olabilir. Örneğin, alüminyum hurdanız sert değil yumuşaksa veya parlak renkli ve işlenmesi kolay ise standart alüminyum hurda fiyatından daha yüksek bir fiyat alırsınız. Bu özellikler araiş olarak adlandırılır. Hurdanız profil demir yerine dkp demir ise daha yüksek fiyatlar alabilirsiniz. Ancak, çeşitli şeylerin fiyatlandırmayı etkilediğini unutmayın. Daha fazla bakır içeren kablolar ile birlikte farklı tip kabloları satmaya çalıştığınızda hurdalarınızın değerini düşürür. Ayrı ayrı satarsanız fiyat avantajınız olur.

Beyaz kağıt, satılık diğer kağıtlarla karıştırıldığında çok değer kaybeder, ancak özellikle beyaz A4 kağıtları olmak üzere tek başına satarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Hurdanız için en düşük fiyat, birkaç çeşit paslanmaz kromun birleştirilmesiyle elde edilecektir. Özellikle karıştırdığınız parçaları kendinize göre ayırarak ekstra para kazanabilirsiniz. Her gün hurda oranları güncellenmekte ve firmalar rekabete göre daha yüksek bir fiyat sunmaktadır. Tam fiyat bilgisi almak için firmaları arayıp ve müşteri hizmetleri ile konuşabilirsiniz.

HURDA FIYATLARI NE KADAR?

Demir hurdasının borsası meşhurdur. Bu borsada, işletmeler fiyatlandırmalarını temel alır. Sahip oldukları parçaların etkinliği ve kalitesi, diğer ülkelerle kurabilecekleri bağlantıları belirler. Doğal olarak bu bağlantı, ağır yük gemileriyle olan ilişkilerden kaynaklanmaktadır. İç piyasada oluşturdukları bağlantıların maliyeti hurda fiyatını da etkiliyor. Dolar dünyadaki tek yasal ihale olduğundan, fiyatı borsadaki hurda fiyatını belirler.

Türkiye’nin hurda fiyatları iki faktörden etkilenecektir. Birincisi ithal hurdanın maliyeti ve pazardır. Dolar oranı ikinci sırada gelir. Hurda fiyatları artıyorsa, ya dolar ya da ithal hurda fiyatları yükseliyordur. Hurda fiyatı düşse bile dolar ya zayıflıyor ya da ithal hurda fiyatı düşüyordur. Hurda fiyatı düşerken dolar güçlendiğinden, bu düzenli olarak gündeme gelen bir konudur. Demirli metalleri yeniden eriterek ve yeniden şekillendirerek tekrar kullanılabilirler. Kaba demir hurdalarından yapılan ürünler defalarca sökülüp ayrılabildiğinden, şantiyeler, terkedilmiş tekneler ve gemiler, demiryolu rayları ve vagonları, eskimiş iş makineleri de dahil olmak üzere yüzlerce değilse de düzinelerce kaynak elde edilebilir. Bu demir hurdalarına şirketler tarafından ihtiyaç duyulmaz çünkü hepsi kabadır.

Hurda Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Önce farklı malzeme kategorilerine ayrılır. Fiyat belirlenirken hurdanın cinsi ve miktarı dikkate alınır. Ayrıca hurda piyasasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Hurda piyasası üzerinde etkisi olan bu hususlar aşağıdaki gibidir. Bunlar:

· Geri Dönüşümün Etki Oranı

· Piyasa arz-talep oranı

· Hurda Malzemeler için İşçilik Maliyeti

Bazı plastik ve metal hurdalar, geri dönüştürülemeyen atıl malzemelere ayrışmış olabilir. Bu tür hurda malzemeler, nerede ve ne zaman kullanıldığına bağlı olarak geri dönüştürülebilme özelliğini yitirdiği için işe yaramaz çöp olarak sınıflandırılır. Geri dönüşümde, hurda malzemenin saflık seviyesini dikkate almak çok önemlidir. Malzeme saflığı arttıkça maliyet artar. Nadir de olsa ürün olarak satılan hammaddeler kapalı işletmeler tarafından hurda olarak satılmaktadır. Bu tür atık ham kaynakların değeri önemli ölçüde daha yüksektir. Bazı bileşenler bazen daha sık gerekebilir. Örneğin, inşaat işi yapılırken, demire daha fazla ihtiyaç duyulur. Tabii ki geri dönüşüm işletmeleri daha fazla hurda demir satın almak ister. Bu durum nedeniyle örnek olarak hurda demir artık kilogram başına daha pahalı hale gelmiştir. Türkiye’deki Ortalama Hurda Fiyatlarını öğrenmek için: https://www.hurdafiyatlari.site/