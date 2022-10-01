Ateşli silahların bakımları ne zaman yapılmalıdır?

Silahlı Kuvvetlerin ve avcılık sporunun olmazsa olmazı ateşli silahlar ve tabancaların hayatımızın içerisinde yer alması son yıllarda oldukça artış gösteriyor. Çoğu zaman güvenlik sebebiyle bazen de güç gösterisi olarak içişleri Bakanlığı izniyle taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisi verilen bu silahların zaman geçtikçe yıpranması da çok olağan bir durum.

Peki ateşli silahların bakımları ne zaman yapılmalıdır?

Ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı yapan Tugan Taktik isimli firmanın yetkilisi Serkan Kara konuyla alakalı bilgi verdi.

Kara, “Şöyle söyleyebiliriz bakımsız bir silahtan etkili bir atış bekleyemeyiz. Dolayısıyla bakıma gerekli önemi vermek durumundayız. Bunun içinde yani bakımlı, temiz ve etkili bir silaha sahip olmak içinde silahınıza gerekli işlemlerin yapılacağı yerin güvenilir olması devreye giriyor ve işte burada da firmamız Tugan Taktik ile tanışıyorsunuz.

Gerek kullanım kaynaklı gerekse de kullanılan yerdeki iklim şartları sebebiyle oluşan yıpranmalar servisimiz bünyesinde yapılmakta.

Firmamız Tugan Taktik’e bakım onarım ve tamiri yapılmak üzere yılda ortalama 1.000 adet silah geliyor. Yurdumuzun hemen hemen her ilinden gelmekte silahlar. Bu silahlar bize emanet edildiğinde kolluk kuvvetlerine EGM tarafından geçici silah verilmekte. Silahların bakımı esnasında kriminal parçalar hariç tüm tamir bakım ve zamanla aşınmalardan kaynaklı boyaları firmamız tarafından yapılmakta. Kriminal parçalardaki arızaları ise; kriminal rapor geldikten sonra tamirlerini yaparak teslim ediyoruz.

İhtiyaç durumuna göre renk değişimi, kaplamaların bakım ve onarımı, özel istek üzerine figürlerle tamamen yenilenen silahlar kullanıma hazır hale getirilerek sahiplerine teslim edilmekte.

Firmamız içişleri bakanlığınca verilen silah tamir yeri açma belgesine sahip olmakla birlikte Ankara Valiliği tarafından da denetlenmektedir.

İşletmemizde aynı zamanda ruhsatlı olan ama kolluk kuvveti olmayan sivil vatandaşlarımız içinde hizmet verilmektedir.

Serkan Kara’nın şahsı tarafından açılarak bu sektörde çalışmalarına devam eden firma, yakın zamanda Türkiye’nin önde gelen silah firmalarıyla ortaklık aşamasında görüşmelerde bulunmaktadır.

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