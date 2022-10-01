BOŞANMA DAVASINDA FRANCHİSİNG

Boşanma davası açılmadan önce eşler tarafından müşterek yürütülen franchising işletmeleri bakımından yapılacak mal paylaşımı ve franchising işleten eşler bakımından mal paylaşımı davası ve boşanma davası nasıl açılır hususları, boşanma avukatı hizmetinden faydalanılması gereken alanlardan biridir.

Öncelikle franchising nedir diye bakıldığında; marka kiralama, isim hakkı ve bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkı sahibinin belirli bir süre, şartlar ve sınırlandırmalar çerçevesinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi, know how, destek sağlamak suretiyle, başka birine verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli iş ilişkileri bütünüdür.

Bir işletme sistemi içerisinde yapılan satış faaliyetlerinde denenmiş ve kendisi ispat etmiş bir ismin veya markanın desteği ve güvencesi altında iş yapan ve birbirinin kopyası dağıtım kuruluşlarının mal ve hizmetlerin dağıtımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu isim veya marka ve sistemin sahibi olan franchisor ile girmiş bulundukları bağımsız bir ticari ilişki çeşididir.

Ayrıca franchise verenin (franchisor’un) tasarruf yetkisi kendisine ait bulunan üretim, pazarlama ve işletme gibi haklar üzerinde franchise alana (franchisee) lisans hakkı tanınması ve onu kendisi tarafından kontrol edilen işletmeler zincirine dahil etmesi, buna karşılık da franchise alanın da franchise verenin de koyduğu kurallara bağlı kalarak işletmeler zinciri içerisinde kendi nam ve hesabına çalışmasıdır.

Bunun karşılığında franchise verene belli bir ücret ödenmesi kabul edilmektedir. Örneğin Mc Donald’s, Domino’s gibi işletmeler genellikle franchising modeli üzerine kurulmaktadır.

Boşanma davası sonuçlanmasının ardından açılan mal paylaşımı davalarında, eşler tarafından seçilmiş bulunan veya zımnen kabul edilen mal rejimlerinden hangisine tabi olunduğu hususu franchising işletmesinin akıbetini belirlemektedir.

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi hükümleri uyarınca, şirket hisseleri kişisel mal sayılmaktadır. Ancak şirketten elde edilen gelirler edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla eşler tarafından işletilen franchising sonucu elde edilen gelirler edinilmiş mal statüsünde olup yarı yarıya paylaşılmaktadır.

Boşanma avukatı ücreti ile mal paylaşımı davaları ücreti birbirinden çok farklı olmamaktadır. Dolayısıyla bu civarlarda bir ücret ödenmesi suretiyle mal paylaşımında avukat hizmetinden yararlanılması mümkün olmaktadır.