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Kadıköy Gazetesi » Ataşehir, Belediye, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » AK Partili Erdem’den, Ataşehir Belediyesi hakkında ilginç iddia
AK Partili Erdem’den, Ataşehir Belediyesi hakkında ilginç iddia


AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem, Ataşehir Belediyesi’nin Müteahhit firmalara danışmanlık yaparak yüzde % 2 komisyon alacağını iddia etti.

Ataşehir Belediye yönetimi yanlış üstüne yanlış yapıyor

Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“14 yıldır Ataşehir halkının problemlerini çözemeyen aciz yönetim; şimdi de komisyonculuğa soyunuyor.

Müteahhit firmalara danışmanlık yapıp yüzde 2 komisyon alacakmış. Şaibeli işlerde çok mahirsiniz.

Halkın dilinde o kadar yolsuzluklarınız konuşulurken, bir yenisini daha ekliyorsunuz. Ne oldu Ferhatpaşa’da ekmek bittimi?

Belediye gelirler kanununda komisyonculuk yok!

Bazı Müteahit firmalarla iş tutmanın ne olduğunu halk iyi biliyor

Uçuruma doğru yürüyün, 2024 de yoksunuz

@atasehirbld” dedi.

📆 05 Ekim 2022 Çarşamba 17:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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