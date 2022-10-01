Doku Medical – Scarlet X Altın İğne, Botoks, Alloblast (sünnet derisi estetiği)

İlerleyen yaş, genetik faktörler ve benzeri birçok nedenden dolayı yapılan Scarlet X altın iğne, botoks ve Alloblast uygulamaları cildin onarılmasına yardımcı olmaktadır. Scarlet X altın iğne uygulamaları, ameliyatsız gerçekleştirilen cilt sıkılaştırma tedavileri arasında en popüler olanlardan birisidir. Altın iğne tedavisi yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkların giderilmesinde tercih edilmektedir.

Yüz çevresindeki kırışıklıkları gidermek için uygulanan yöntemlerden birisi de botoks tedavisidir. Botoks ile göz çevresi, kaş arası ve alın gibi bölgelerde bulunan kırışıklık ve çizgiler giderilmektedir. Botoks; kırışıklık, yüz şekillendirme, migren ve aşırı terleme gibi durumlarda sıklıkla tercih edilen yöntemlerden birisidir.

Alloblast tedavisinin kullanım amacı ise vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlamaktır. Alloblast kök hücre tedavisi kimyasal maddelere maruz kalan, zararlı besinleri tüketen ve UV ışınlarından etkilenen kişilere uygulanan yöntemdir. Alloblast uygulamaları uzun süreli olacak şekilde cildin onarılmasına büyük etki etmektedir. Bu tedavi yöntemi ile cilt doğal yollar kullanılarak gençleştirilmektedir.

Altın İğne ve Scarlet X Aynı Mı?

Altın iğne tedavisinin bir diğer ismi Scarlet X olarak bilinmektedir. Scarlet X, altın iğne tedavisinde kullanılan cihazın adıdır. Altın iğne ve Scarlet X tedavisi aynı anlama geldiği için uygulanan yöntemde aynı şekilde yapılmaktadır. Scarlet X altın iğne tedavisi cildin sıkılaştırılmasında ve gençleştirilmesinde kullanılmaktadır. Scarlet X altın iğne tedavisinin uygulandığı diğer durumlar şunlardır;

Sivilce izleri tedavisi

Koltuk altı terlemesi

Ameliyat izlerinin giderilmesi

Cilt çatlakları

Altın İğne Kaç Seansta Etkisini Gösterir?

Scarlet X altın iğne tedavisi yaklaşık olarak 3 seans olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak seans aralıkları kişilerin cilt yapısı, problemleri ve ihtiyacına göre değişmektedir. Cildin durumuna göre mutlaka doktor ile bire bir görüşme yapılmalıdır. Altın iğne seansları ayda bir yapılabildiği gibi daha erkende olabilmektedir. Uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde etki görülmeye başlamaktadır. Seans seans giderek etki daha belirgin hale gelmektedir. Cildin durumuna göre 3 veya 4 seans sonucunda etkisini göstermektedir. Her seans sonrasında ciltte parlaklık, gerginlik ve toparlanma durumları artacaktır. Toplam 3 ve 4 seans sonucunda ciltte düzelmeler görülmektedir.

Altın İğne Dolguları Eritir Mi?

Günümüzde altın iğne uygulamaları sıklıkla yapılmakta ve bu uygulamalar cildin genç ve parlak bir görünüm elde etmesini sağlamaktadır. Dolgu ile birlikte kullanılan altın iğne tedavisi olumsuz bir duruma neden olmamaktadır. Oldukça güvenilir bir tedavi yöntemi olan altın iğne, uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Altın iğne tedavisinde radyo frekans teknikleri kullanılmakta ve bu frekanslar cildin yenilenmesine etki etmektedir. Cildin derinliklerine nüfuz eden altın iğne yöntemi dudak dolgularına herhangi bir olumsuz etki vermemektedir.

Altın İğne Sonrası Neden Yüz Yıkanmaz?

Altın iğne uygulamasından sonraki ilk birkaç saat ciltte kızarıklar meydana gelmektedir. 24 saat ve 72 saat arasında bu kızarıklar hafifçe pembeleşecektir. Bu işlemler sonrasın cilt nemlendirilebilir ancak seansın yapıldığı gün yüzün yıkanmaması gerekmektedir. Yüzün yıkanmamasının yanı sıra makyajda yapılmamalıdır. Tedavinin etkisini en iyi bir şekilde gösterebilmesi açısından uzman hekimler yüz bölgesinin yıkanmamasını tavsiye etmektedir. Bu öneriler dikkate alındığında başarılı sonuçlar ile karşılaşmak mümkün olacaktır.

Altın İğne Hangi Aylarda Yapılır?

Altın iğne uygulaması her mevsimde yapılabilecek tedavi yöntemlerinden birisidir. Ancak üst deride hasarlanma daha az olacağı için yaz aylarında da yapılabilir. Bahar ayları altın iğne tedavisi en uygun zamandır.

Altın İğne Zararlı Mı?

Altın iğne sonrasında oluşabilecek en büyük etki derideki hafif kızarıklık ve ciltteki ödemdir. Bu ufak çaplı kızarıklıklarda kısa sürede geçmektedir.