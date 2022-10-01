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İstanbul’da organ mafyasına operasyon: Satmak isteyenler de gözaltına alındı


İstanbul’da yasadışı organ ticareti yaptıkları tespit edilen Ürdün ve Suriye uyruklu şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke üyesi 5 kişi yakalanırken, organlarını satmak ve nakil için gelen 6 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak, İstanbul’da faaliyet gösteren öze bir hastanenin kayıtlarını mercek altına aldı. Söz konusu hastanenin incelenen kayıtlarında çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Ekipler, şahıslara ait belgelerin incelenmesi sonucu, şahıslarla evrakların uyuşmadığını, şahısların aracılar vasıtası ile kendilerini “karı-koca” ve “abi-kardeş” olarak gösterdikleri belirlendi. Polis tarafından yapılan araştırmalarda, nakil olmak için hazırlanan 3 grubun bulunduğu belirlendi.

📆 04 Ekim 2022 Salı 11:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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