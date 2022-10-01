Akan Yürekli Amazon E-Ticaret Hakkında Kıymetli Bilgiler Sundu

Akan Yürekli’nin Amazon E-Ticaret hakkında WORLDEF’te sunum yaptı. Günümüz en popüler e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon ülkemizde toplumun her kesiminden yoğun olarak ilgi görmektedir. Bu doğrultuda WORLDEF toplantısında Akan yürekli katılımcılarla bilgilerini paylaştı.

Ülkemizde ve dünyanın büyük çoğunluğunda aktif olarak satışına devam eden e-ticaret sitesinde günde milyonlarca ürün alıcı ve satıcı arasında el değiştirmektedir. Amazon pazar yerinde rakiplerle mücadele ederek yüksek karlar yapmanın ne denli kolay olduğuna vurdu yapan Akan Yürekli Amazon ürün bulma ve Amazon da satış artırma konusuna toplantıda değindi.

Amazon B2B Geleceği Şekillendiriyor

Bugün birçok B2B (işletmeden işletmeye) şirket, yeni izleyiciler çekmek ve müşteri tabanlarını genişletmek için İnternet’teki varlıklarını güçlendirmeye çalışıyor. İnternet üzerinden ürün satmak, markaların belirli bir yere bağlı kalmadan dünyanın her yerindeki müşterilere ulaşmasını kolaylaştırır. Bu nedenle B2B şirketleri e-ticaret alanına büyük ilgi gösteriyor.

Amazon’un B2B Çevrimiçi Pazar Yerinde Satış E-ticaret alanı altında B2B şirketleri, kendi e-ticaret sitelerinin yanı sıra çevrimiçi pazaryerlerinde de satış yapmaktadır. Yurtiçi ve global satışlar için, halihazırda müşteri tabanı ve alıcı tabanı bulunan büyük online pazaryerlerinde mağazalar açılarak toptan satış sağlanmaktadır. Amazon gibi platformlarda farklı ülkelerdeki perakende şirketlerine satılabilir. Bu, çevrimiçi alışveriş kanalları aracılığıyla küresel hizmeti kolaylaştırır.

Akan Yürekli kurduğu Avrupa Otomasyon ve Amerika Otomasyon hizmetleri ile kişi ve kurumların daha fazla kar etmelerini sağlayarak ürün tedarik, depolama ve reklam yönetimi ile oldukça önemli bir hizmet sağlayıcısı konumuna ulaştı.

Amazon’da uluslararası satıcıların bir araya geldiği bir ortam olan B2B (Business to Business) hesabınıza Akan Yürekli’yi entegre edebilirsiniz. Halihazırda ana distribütörü olan birçok markanın ürünlerini satan bir alt distribütör olarak başlayabilirsiniz. Amazon pazarına girebilir ve satın alabilir ve satabilirsiniz. Size bu özelliği en kolay sunan Akan Yürekli’nin desteği ile B2B ürün tedariği yapabilirsiniz.

Akan Yürekli uzun yıllardır e-ticaret ile uğraşıyor ve uzun yıllar alana yatırım yaparak sıkı bir tempoda zengin bir deneyim kazandı. Yürekli, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir markanın online genel distribütörü olarak bir başarıya daha imza attı. Amazon Hearted’i bayi olarak kabul ederek, şirketin yetkilendirme yazısı ve faturasını kabul etmiş olur. Ülkemizde bu alanda lider markalardan biri haline gelmiştir. Şimdi ise büyük bir markanın Türkiye ve Ortadoğu’daki ana distribütörü oldu. Şirketin distribütörü olarak yola çıkan Yürekli, basit bir e-ticaret yerine kapsamlı bir e-ticaret yaparak kişi ve kurumlara hizmetlerini sunmaktadır. Bu sistemin içerisine Amazon PPC reklamları başlıklarını da aktif olarak dahil etti.