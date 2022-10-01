TASARRUF TEDBİRLERİ VS.

Güncellenen tasarruf tedbirleri ve vs. şöyledir:

*Banyoya kum saati koyun. Saatin kumu, Salda Gölü’nden gelsin. Saate takacağınız zili, 4 dakikada bir çalacak şekilde ayarlayın. Zil çalınca oynayarak duştan fırlayın.

*Kısa mesafelerde koşun, uzun mesafelerde yürüyün. Yürürken içtiğiniz sigara, su ve yediğiniz simit gibi harcamalarınızı, yürüdüğünüz mesafeye bölüp kilometrede kaç lira yaktığınızı hesaplayın.

*Kışın, radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin. Önüne mobilya koyup ısıyı kesmeyin. Bu ısıyı, don ve atlet gibi çamaşırlarınızı kurutmak için kullanın.

*Yemeklerinizi düdüklü tencerede pişirin. Ancak tencerenin düdüğünü siz çalın. Tencere, yemek mi pişirecek yoksa düdük mü çalacak? Arada bir tencereyi, “Gün gelecek sen de ‘gezen tavuk’ pişireceksin yavrum” diyerek tencereyi teselli edin.

*Börek, çörek ve vb. pişirdikten sonra fırının kapağını açık bırakın, ortam ısınsın. Ayrıca soğumaması için üzerine battaniye ile örtün. Daha sonra ısınmış battaniyenin üzerine oturun. Böylece, makam araçlarının alttan ısıtmalı koltuklarındaki konforu yaşarsınız.

*Perdelerinizi kapatmayın, açık tutun; güneş girsin. Güneş giren evin içi, uzaktan çok net görünür. Röntgencilere gün doğar. Ayrıca güneş girmeyen eve, doktor kılığında hırsız girer.

*Oturduğunuz binanın ana girişine döner kapı yaptırın. Gelen döndürsün, giden döndürsün. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, canları sıkıldıkça “dön baba dön” diyerek oynasınlar.

*Asansöre binmeyin. Asansöre, pazar arabanızı bindirin. Bu hayat pahalılığında pazar arabasını doldurmanız mümkün olmadığına göre, asansörün istiap haddini aşması söz konusu değildir.

*Saçınızı havlu ile kurutmayın. Çünkü, saçınızı kuruturken havlunuz da ıslanacaktır. Hem saçınızı hem de havlunuzu kurutmak için enerjinizi harcamayın. Doğru yöntem, hohlama yönetimidir. Nefesi kuvvetli birine, saçınızı hohlatın.

*Yağlı güreşlere katılmayın, katılanları da kınayın. Çünkü, yağlı güreşte, insanın yağlanmayan yeri kalmıyor. Allahın verdiği nimete yazık! Ayrıca, patlıcan kızartmasını da tercih etmeyin. Sünger gibi yağ çekiyor mübarek…

*MasterChef’i izlerken, ekmek arası kuru soğan yiyin. Özellikle, kebap çeşitleri tarif edilirken yiyeceğiniz ekmek arası kuru soğanın tadı damağınızda kalacaktır. Unutmayın soğan, antibiyotik görevi görür ve sizin daha az ilaç kullanmanızı sağlar.

*Trafikte İsmail YK’nın, “Bas gaza aşkım bas gaza/ Kim tutar seni? Bas gaza” şarkısını dinlerseniz, gaza basmak zorunda kalırsınız. Bu, aşırı benzin tüketimi demektir. “İsmail YK’nın hatırı var” diyorsanız, kontağı kapatın, camları açmayın, kimse bu şarkıyı duymasın.

Tasarruf tedbirleri ve vs. şimdilik bu kadar.

Hayırlı olsun…