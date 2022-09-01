Neyse ki İcardi kiralık!

Bundan yaklaşık 3 sene önceydi. 2 Eylül 2019’da Galatasaray taraftarı Radamel Falcao ile tanıştı. Tanıştı ama ne tanışma!

Adeta yer yerinden oynadı.

Falcao, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 25.000’den fazla taraftar tarafından karşılandı. Falcao’nun kendisi de dahil birçok futbolcu eminim böyle bir karşılama görmemiş, yaşamamıştır. Peki sonuç olarak Falcao bu karşılamanın hakkını sahada verebildi mi?

Cevap ise kocaman bir hayır. Belki sakatlıkla boğuşmasaydı bir ihtimal hakkını verebilirdi. Bu arada asıl konumuz Falcao değil, geçmişi hatırlatma adına uzun bir giriş yaptım farkındayım.

Asıl konumuz Mauro İcardi. Kendisinin Galatasaray kariyeri tıpkı Falcao gibi başlayıp, havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanmıştı. Bugün gelinen noktaya bakıldığında İcardi sakat ve Adana Demirspor deplasmanında takımının yanında yer alamayacak.

Bu yaşanan duruma belki en çok üzülen kişi de Erden Timur Beydir. Kendisi ve ekibi transfer döneminde çok uykusuz kaldı. Galatasaray için gecesini gündüzüne kattı. Üzülmekte haklı da fakat tüm Galatasaraylılar için tek teselli Mauro İcardi’nin kiralık olması.

Tüm bunlar bir yana Galatasaray taraftarına tavsiye: Gelen futbolcu kim olursa olsun, mümkünse havalimanında karşılama yapmayın. Sonucu Falcao gibi oluyor, sıkıntısını yine karda kışta takımını destekleyen taraftar çekiyor.