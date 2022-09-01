İSTANBUL’U KOŞANLAR YENİKAPI’DA BULUŞUYOR

İstanbul’un en sesli ve en eğlenceli etkinliği bu hafta sonu Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Spor İstanbul’un düzenleyeceği “İstanbul’u Koşuyorum” Avrupa Etabı, ‘Ritim ve Hız’ konseptiyle koşulacak.

Spor İstanbul, Türkiye’de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor.

Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışları 2022’de Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşacak.

İstanbul’u Koşuyorum etaplarının bu seneki ilk yarışı 15 Mayıs Pazar günü Üsküdar’da, “Colour Run” konseptiyle düzenlendi. “İstanbul’u Koşuyorum”un 2022’deki ikinci yarışı ise Avrupa yakasında ‘Ritim ve Hız’ konseptiyle Yenikapı’da koşulacak. “İstanbul’u Koşuyorum” Avrupa Etabı, 2 Ekim Pazar günü saat 08.00’de başlayacak. 5K, 5K Bayrak Yarışı ve 10K kategorilerinde düzenlenecek yarışlarda parkurun belirli noktalarında konumlanacak DJ kabinleri ve canlı müzik ekipleriyle, sporcuların parkur boyunca müzik eşliğinde koşması sağlanacak. Tarihi Yarımada’nın caddelerinde müzik eşliğinde spor yapmak isteyenler için “İstanbul’u Koşuyorum” Avrupa Etabı kayıtları event.spor.istanbul adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Etkinlik kayıtları 29 Eylül 2022 Perşembe günü (Bugün) sona eriyor.



DOĞUŞ ÇABAKÇOR SÜRPRİZİ

“İstanbul’u Koşuyorum” Avrupa Etabı’nın bitiminde ise Yenikapı’daki etkinlik alanında ünlü DJ Doğuş Çabakçor, Soundcore’un sponsorluğunda katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Pazar sabahına sporla başlayan İstanbullular, Doğuş Çabakçor’un enerji dolu çalma listesiyle günü dans ederek taçlandıracak.

PARKUR

10K parkuru: Yenikapı’daki Langa otobüs durağından Sirkeci yönüne doğru başlayan yarış; Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu’ndan devam edecek olup, Gülhane Parkı Kapısı’nı geçtikten sonraki dönüşten tekrar geri dönerek başladığı yer olan Yenikapı’da sona erecek. 5K parkur: 5K ve bayrak yarışı Yenikapı’daki Langa otobüs durağından Sirkeci yönüne doğru start alacak ve Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden ‘U’ dönüşü yaparak başladığı yer olan Yenikapı’da tamamlanacak.



KİT DAĞITIM

Tarih: 30 Eylül Cuma 10.00 – 19.00 Yer: Kanyon AVM

1 Ekim Cumartesi 10.00 – 19.00