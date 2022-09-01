TAM ZAMANI!

Doğrudur, toplum çok kirlendi, içinde yaşamaz bir hal aldı.

Ne kadar kötülük varsa toplumun temel değeri haline geldi.

Kimsenin kimseye güveni de saygısı da sevgisi de kalmadı.

“Her koyun kendi bacağından asılır. Gemisini kurtaran kaptandır.” diyen bir anlayış muktedir oldu.

Güç kötülerin eline geçti…

İyilik, masallarda kaldı.

Ne kadar dert yanılsa, şikâyet edilse; “Bu kadar da olmaz!” denilse yeridir.

Toplumun kirlendiği aşikâr, su götürmez bir gerçek…

Kimsenin bir itirazı yok…

Tamam da ne yapmalı?

Moğollar müzik grubu, “Bir Şey Yapmalı!” diyor.

Evet!

Bir şey yapmalı!

Tüm kirliliğe inat…

Tüm çürümüşlüğe inat…

Tüm üretimsizliğe inat…

İyiliği, doğruluğu, güzelliği, dürüstlüğü diriltmenin…

Tam Zamanı!

Toplum ne kadar bozulursa bozulsun, kişiler ne kadar kirlenirse kirlensin sen doğru olanı yapmalısın…

Çoğunluğa uyup, sürüye dâhil olmadan…

“Gözümü kaparım işime bakarım!” demeden…

Pes etme…

Her şeye, herkese inat…

Toplumu güzelleştirmek için canla başla çalış…

Dürüst insan ol…

Evet!

Tam zamanı!

Dostluk, sevgi, iyilik, paylaşmak…

Yaşamının temel felsefesi olmalı…

Umut, ışık olmalısın insanlığa…

Aydınlatmalısın toplumu…

İnsanlar sende, iyiyi, doğruyu, dürüstlüğü, güzeli bulmalı…

Yol göstermelisin topluma…

Evet!

Tam zamanı!

Peşine takılma çoğunluğun…

Güçlü olan her zaman haklı değildir…

En büyük güç bilgidir…

Bilgi ile iyilik kardeştir…

Bilgi olmadan iyilik olmaz…

Bunu unutma…

Tek başına olsan da karanlığa karşı yürü…

Doğruluğu, dürüstlüğü, iyiliği savun…

Ne pahasına olursa olsun…

Yolundan şaşma…

Kutsal olan doğru olandır…

Kanma sana sunulan dünya nimetlerine…

Kul hakkı yeme…

En büyük suç, kul hakkı yemektir…

Şunu iyi bil!

Tüm güzel insanlar aynı yoldadır…

Ve hep tek başınadır.

Tek başına olsan da yolundan hiç şaşma…

Yürü karanlığa karşı aydınlığa…

Çünkü…

Tam zamanı!