Prime Dental Türkiye

Prime Dental Türkiye 2020 yılında kurulmuş olup profesyonel bir şekilde hatalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

Kurucuları Egemen Özdemir ve Mehmet Ali Koldaş 10 yıldan fazla deneyimleri ile günümüzde sağlık turizmi için ciddi yatırımlar ile Prime Dental Turkey markasını oluşturmuşlardır.



Kurucuları yakından tanımak için; https://primedentalturkey.com/about-us/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’de diş merkezi olabilmek için, hastanın röntgen veya Ct-Scan çekebileceği ve diş hekimini bir diş hekimi ekibinde seçebileceği tam donanımlı bir diş kliniği olmanız gerekir.

Bir klinik uluslararası hastaların geldiği bir klinik olmak istiyorsa, kliniğin atması gereken birkaç adım daha vardır. İlk adım, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Turizm Bakanlığı tarafından yasal olarak onaylanıyor. Klinik, daha önce bahsedilen bu bakanlıklardan gelen ajanlar tarafından araştırılır. Bu araştırmalar önemlidir, çünkü kliniğin iş etiğinden sterilizasyon standartlarına kadar çok büyük ölçekte gereksinimleri kanıtlaması gerekir. İkinci adım, her uluslararası hastayı Türkiye Sağlık Bakanlığı’na bildirmektir. Aldığınız tedavi yetkililer tarafından bilinecektir. Bu şekilde hastalarımıza diş garantisi sunabiliyoruz.

Prime Dental günümüzde 25 farklı ülkeden hastalarını İzmir’de en iyi şekilde ağırlamakta ve yoğun şekilde estetik gülüş üzerine çalışmaktadır. Prime Dental Turkey’in uyguladığı fiyat tarifesi hakkında bilgi almak adına https://primedentalturkey.com/dental-treatment-prices-in-turkey/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Prime Dental Turkey, Türkiye’deki tam onaylı klinik merkezlerinden biridir. Uluslararası hasta departmanımızda dört yabancı dil (Fransızca, İngilizce, Korece ve Almanca) konuşmacımız var ve hastalarımıza kişisel ev sahipleri sunuyoruz. Dilin hasta ve diş hekimi arasındaki en büyük engel olabileceğini biliyoruz, bu yüzden yanınızda profesyonel tercümanlarımız var.

Bu çok önemli bir nokta, eğer bir örnek gerekirse; kaplama istiyorsun ve sivri olmasını istiyorsun ama diş hekiminin sivri dişlerin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Bu, 3 saatlik bir uçuştan gelen ve bilmediği bir ülkede kalan bir hasta için sinir bozucu olurdu. Prime Dental’de sadece tedavi olmazsınız, aynı zamanda en iyi hizmeti alırsınız. Burada açıkça anlaşılacaksınız.