Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller ve Usul

Çekişmeli boşanma davaları, yıllarca sürebilen ve sürecin gerektiği gibi doğru ve profesyonel olarak yürütülmemesi halinde ağır maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilen dava işleridir. Bu davanın yazılı yargılama usulüne tabii olmasından kaynaklı olarak dava ve cevap dilekçeleri ile cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin gereken şekilde düzenlenip sunulmaması, sürelere aykırı olacak şekilde sunulması, delil dilekçesinin süresi içerisinde sunulmaması ve benzeri usuli iş ve işlemlerin gereği gibi yürütülmemesi halinde haklıyken haksız duruma düşülebilmektedir.

Halk arasında bu durumun adil olmadığı şeklinde eleştiriler yönlendirilmekteyse de, hukuki usul ve esasların doğru yürütülmemesi, süreci şahsileştirebilmekte ve adaletin tecellisinde nepotizm ve benzeri zararlı davranışların gün yüzüne çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar birçok dava işinde olduğu gibi, boşanma davalarında da tarafların kendilerini avukat ile temsil etmeleri zorunlu olmasa da, geri dönülmesi güç olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına mutlaka alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatı ile görüşülmesini ve hukuki danışma ile dava temsil hizmeti temin edilmesini tavsiye ediyoruz.

Dava Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren Cevap Süresine Dikkat Edilmeli

Çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesinin hazırlanıp mahkemeye sunulması gerekmektedir. Cevap dilekçesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde davalının davaya ilişkin tüm hususları reddettiği kabul edilir ancak davalı tarafından tanık dinletilmesi ve karşı hususlar ileri sürülmesi mümkün olamamaktadır ki bu da davacı yana büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca cevap dilekçesi verilmemiş olduğu için davacı tarafından cevaba cevap dilekçesi de verilmemiş olacağından dolayı davalının ikinci cevap dilekçesi vermesi de mümkün olmayacak ve bundan dolayı delil dilekçesi sunması da anlamsız olacaktır. Dolayısıyla bu ve benzeri detay hususların gözden kaçırılmaması için mutlaka alanında uzman bir avukat ile çalışılması gerekmektedir. Ankara avukat sayısının vatandaşlara oranla en yüksek olduğu illerimizden birisidir.

Süresi İçerisinde Cevap Dilekçesi Verilmemişse, Yine De Karşı Dava Açılabilir Mi?

Sanılanın aksine boşanmada karşı dava, yalnızca cevap dilekçesi ile birlikte verilecek olan bir karşı dava dilekçesi ile açılmaz. Cevap dilekçesi için verilen iki haftalık süreyi kaçırmış olan davalı da karşı dava açarak kendi beyanlarının dosya muhteviyatına kazandırılmasını sağlayabilir. Ancak bunun için, farklı bir mahkemede kendi davasını açar ve dosyaların ilk mahkeme dosyasında birleştirilmesini talep edebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hangi Deliller Kullanılabilir?

Çekişmeli boşanma davası, kişinin özel yaşam alanının en derin noktalarını ilgilendirmekte olduğundan dolayı, taraflara oldukça kapsamlı bir delil seçeneği sunmaktadır. Banka dekontları, nüfus kayıtları, tapu kayıtları, mesajlaşma ekran görüntüleri, hukuka uygun olarak elde edilmiş olan ses kayıtları, video kayıtları, düğün kasedi/CD’si, tanık, keşif ve bilirkişi dahil birçok delil bu davada ileri sürülen beyanları doğrulamak amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak izinsiz alınmış olan ses ve görüntü kayıtlarının dosyaya sunulması kimi durumlarda özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin izinsiz olarak ele geçirilmesi, depolanması, paylaşılması suçlarını oluşturabilmektedir. Bu nedenle bu tarz delillere ilişkin olarak mutlaka avukatınıza danışmanız tavsiye edilmektedir.