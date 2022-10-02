26 – 02 Ekim 2022 Haftalık Burç Astroloji: 26 Eylül Jüpiter Dikkat! 30 Eylül AY Süper!

26 Eylül Tr Jüpiter -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık olanları olumsuz Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir. Zaten hafta boyu Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Güneş, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Neptünden son derece güzel fırsatlar elde edebilirler. Herkes kötü etki alırken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar olumsuzlukları fırsata çevirebilirler.

Örneğin Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad, Natal Marsı Aslan olan Eski ABD Başkanı Trump, Zelenski, Macron, Natal Marsı Kova olan Julian Assange, Elon Musk, Kuzey Kore Lideri Kim Jong gibi isimler hafta boyu ama özellikle 26, 27 Eylül ve 02 Ekimde Tr Güneş, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebilirler.

26 Eylülde Tr Jüpiterin -2 katsayısında olması yüzünden Yay burçlarının ve Natal gezegenleri Yay olanların katsayıları düşebilir. Özellikle Natal Güneşi Yay olanların keyfi kaçabilir. Natal Marsı Yay olanlar da her zamankinden daha abartılı, fanatik, sorumsuz ve kaba davranabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin Avrupa’ya ve Ukrayna’ya karşı abartılı ve taşkın hareketler sergileyebilir. Ancak Putin’in abartılı hareketleri kendisine de zarar verebilir. Putin’in bu abartılı hareketlerinden Natal Marsı Aslan olan Zelenski çeşitli fırsatlar elde edebilir.

Hafta boyu Başak ve Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Akrep burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır. Örneğin Yükselen burcu Aslan olan birinin 2.evi Başak, 8.evi Balık, 4.evi Akrep olduğundan yükselen Aslanların 26 Eylül haftasında mal-mülk, para, ortak paralar, kira gelirleri, vergi, sigorta, banka kredileri gibi konularda dikkatli olmaları gerekebilir. Yükselen Aslanlar Ev, aile, anne, annelik, gayrimenkul gibi konularda ise olumlu fırsatlar elde edebilirler. Yada Yükselen Aslanların ellerine geçen paralar olduğu gibi ev ve aileye gidebilir.

Şimdiye kadar Başak ve Balık burcu evimiz olumlu etkiler alıyordu ancak şimdiden sonra özellikle 30 Ekim – 05 Kasım tarihlerinde Başak ve Balık burcu evlerimiz olumsuz etkiler alabilir.

Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 26 Eylülden itibaren özellikle 30 Ekim – 05 Kasım tarihlerinde hastalık ve saldırılara açık hale gelmesi olasıdır. Yunanistan Başkanı Balık burcu Mitçotakis’in de 26 Eylülde Tr Jüpitere dikkat etmesi gerekebilir. 26 Eylülde Yunanistan Başkanı Mitçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Jüpiteryan (Hukuksal) bir sürtüşme olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Akrep olan Biden ile Suriye başkanı Esad’a her konuda çok dikkat etmesi gerekebilir.

26 Eylül haftasında Neptünden ötürü bulanık olaylar, aldanma ve aldatılmalar, zehirlenmeler, suikast planları, bazı şirketlerde iflas başlangıçları, Merkürden ötürü casusluk ve hacker olayları, sahtekarlıklar, Venüsden ötürü diplomatik konularda iki yüzlülük, evlilik ve ortaklıklarda bozulmalar, Güneşden ötürü yangın ve patlamalar, kazalar Jüpiterden ötürü hukuki sürtüşmeler, terör saldırıları olabilir.

26 Eylül haftasında Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in elinin kuvvetlendiği ve Tr Güneş, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebileceği görülmektedir. İsrail elde edeceği fırsatları Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’a karşı kullanabilir.

26 Eylülde Koç burcunda -2 katsayısındaki Tr Jüpiter askeri çatışmalara, fanatik grupların saldırılarına da işaret edebilir. Jüpiterden olumsuz etki alanların terör saldırılarına dikkat etmeleri gerekebilir.

27 Eylül ve 02 Ekim haftanın en düşük katsayılı günleri olup Tr Güneş, Merkür, Venüs, Jüpiter, Neptüne çok dikkat etmek gerekebilir. Bilhassa 27 Eylülde depremlere ve olumsuz hava şartları ile kazalarına dikkat etmek gerekebilir. 28 Eylülde de olumsuz hava şartları ve kazaları görülebilir.

30 Eylül Tr AY (+5) Süper!

30 Eylül Tr Ay Yay burcunda +5 katsayısında olup bütün burçları ama bilhassa Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. 30 Eylülde Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski Tr Aydan son derece olumlu etkiler alıp verim ve güvenliğini arttırabilir. Natal Marsı Aslan olan Fransa Başkanı Macron, Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken gibi isimler Zelenski’ye 30 Eylülde yardım edebilir. 26 Eylülden itibaren Putin arkasına aldığı Astrolojik rüzgarı kaybedebilir. Gezegenler Natal Marsı Aslan olan Zelenski’ye çeşitli fırsatlar sunabilir. 30 Eylülde Natal Marsı Kova olan Julian Assange ve Elon Musk gibi isimlerde Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler.

27 Eylül ve 02 Ekimde Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremlere, volkanik aktivitelere, yangın ve patlamalara, terör ve şiddet olaylarına dikkat etmek gerekebilir. 27 Eylül ve 02 Ekimde Türkiye’nin Batısı ile İstanbul ve Marmara bölgesi astrolojik açıdan son derece olumsuz etkiler alacağından zayıf fay hatlarında kayda değer depremler olabilir. 27 Eylül ve 02 Ekimde Moldovya, Ukrayna ve Belarus bölgesinde şiddet olaylarında artışlar yaşanabilir.

27 Eylül ve bilhassa 02 Ekimde zayıf fay hatlarında şiddetli Depremler olabilir.

27, 28 Eylülde olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Ons Altın bilhassa 30 Eylülde son derece yükselebilir.

Ons Gümüş 30 Eylülde diğer günlere göre son derece yükselebilir.

30 Eylülde Dolar diğer günlere göre yükselebilir.

30 Eylülde Bitcoin de diğer günlere göre yükselebilir.

30 Eylülde Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

26 Eylül Haftası boyunca Başak, Balık burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Akrep burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————————————————————————

(26 Eylül 1.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 7.ev Güneş, 6.ev Merkür, Venüs, 12.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 9.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ———————————————————————————————————

(26 Eylül 12.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 6.ev Güneş, 5.ev Merkür, Venüs, 11.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 8.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ———————————————————————————————————

(26 Eylül 11.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 5.ev Güneş, 4.ev Merkür, Venüs, 10.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 7.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ———————————————————————————————————

(26 Eylül 10.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 4.ev Güneş, 3.ev Merkür, Venüs, 9.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 6.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ———————————————————————————————————

(26 Eylül 9.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 3.ev Güneş, 2.ev Merkür, Venüs, 8.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 5.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ———————————————————————————————————

(26 Eylül 8.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 2.ev Güneş, 1.ev Merkür, Venüs, 7.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 4.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ———————————————————————————————————

(26 Eylül 7.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 1.ev Güneş, 12.ev Merkür, Venüs, 6.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 3.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ———————————————————————————————————

(26 Eylül 6.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 12.ev Güneş, 11.ev Merkür, Venüs, 5.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 2.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ———————————————————————————————————

(26 Eylül 5.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 11.ev Güneş, 10.ev Merkür, Venüs, 4.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 1.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ———————————————————————————————————

(26 Eylül 4.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 10.ev Güneş, 9.ev Merkür, Venüs, 3.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 12.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ———————————————————————————————————

(26 Eylül 3.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 9.ev Güneş, 8.ev Merkür, Venüs, 2.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 11.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ———————————————————————————————————

(26 Eylül 2.ev Jüpiter Dikkat, 27 Eylül ve 02 Ekim 8.ev Güneş, 7.ev Merkür, Venüs, 1.ev Neptün Dikkat, 30 Eylül 10.ev Ay Süper)