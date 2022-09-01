Kesintisiz Güç Kaynağı UPS NEDİR?

UPS ( Kesintisiz Güç Kaynağı ); şehir şebekesinin kirli ya da kesintili olduğu durumlarda size temiz ve devamlı enerji veren sistemlerdir. Kesintisiz Güç Kaynağı Jeneratörler ile karıştırılsa da arasında ne çalışma mantığı ne de işlevsellik olarak benzerlik yoktur. Jeneratör çalışma mantığı, elektrik kesintilerinde eğer otomatik çalışma özelliğine sahipse, bünyesindeki start aküsüyle motora ilk hareketi vererek devamında yakıt yanmasıyla çalışmaya başlar. Motorun ilk starttan sonra devrini alana kadar geçen sürede bağlı olan cihazlar elektrik kesintisine maruz kalırlar. Bu da bilgisayar ya da kritik cihazlar için kayıp ve yüksek maliyetlere yol açacak sıkıntılar demektir. Ayrıca jeneratörün sağladığı enerji motor ile oluştuğundan temiz bir enerji alamayız. Dalgalanma ve frekans oynamaları gibi dezavantajları vardır. UPS’den avantajı ise yakıtı koyduğunuz kadar çalışacaktır. Sıcaklık haricinde çok uzun çalışmalara uygun bir sistemdir.

Kesintisiz Güç Kaynağı

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), elektriksel enerji ile beslenen sistemlerin, kesinti durumunda devamlılığını sağlayan depolayıcı aletlerdir. UPS‘ler jeneratör devreye girene kadar, sistemin sorunsuz çalışabilmesini sağlar ve özellikle hastanelerdeki cihazlar ve kesintiden etkilenebilecek diğer sistemler için kullanılır. Ayrıca, sadece elektrik kesintilerinde değil, ani elektrik dalgalanmalarında da (düşük veya yüksek voltaj, frekans bozuklukları vb.) akışı düzenleyerek aletlerin ömrünü uzatır.

Başarılı Kesintisiz Güç Kaynağı sistemleri yıllarca sorunsuz çalışabilmelerine karşın, ort. 2-5 senede bir akü değişimine ihtiyaç duyarlar. (Bu değer, elbette akü tipi ve kalitesine göre de değişiklik gösterir).

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Nedir?

UPS ( Kesintisiz Güç Kaynağı ); şehir şebekesinin kirli ya da kesintili olduğu durumlarda size temiz ve devamlı enerji veren sistemlerdir. Jeneratörler ile karıştırılsa da arasında ne çalışma mantığı ne de işlevsellik olarak benzerlik yoktur. Jeneratör çalışma mantığı, elektrik kesintilerinde eğer otomatik çalışma özelliğine sahipse, bünyesindeki start aküsüyle motora ilk hareketi vererek devamında yakıt yanmasıyla çalışmaya başlar. Motorun ilk starttan sonra devrini alana kadar geçen sürede bağlı olan cihazlar elektrik kesintisine maruz kalırlar. Bu da bilgisayar ya da kritik cihazlar için kayıp ve yüksek maliyetlere yol açacak sıkıntılar demektir. Ayrıca jeneratörün sağladığı enerji motor ile oluştuğundan temiz bir enerji alamayız. Dalgalanma ve frekans oynamaları gibi dezavantajları vardır. UPS‘den avantajı ise yakıtı koyduğunuz kadar çalışacaktır. Sıcaklık haricinde çok uzun çalışmalara uygun bir sistemdir. Bu da jeneratör – UPS arasındaki seçiminde jeneratörü birkaç adım öne çıkarır.

Fakat UPS yapısı gereği akülerden aldığı enerjiyi istediğimiz seviyelerde, temiz bir şekilde bize sunar. Kesintiler, dalgalanmalar ya da piklerden arındırılmış bir enerji verir bize. Bu da daha kritik konumlarda UPS in önemini ortaya koyar.

UPS‘i 3 bölgeye ayırırsak çalışma mantığını daha kolay anlayıp ‘ ben neden UPS almalıyım’ sorusuna cevap bulabiliriz.

Doğrultucu ( rectifier ) bölgesi UPS tasarlanmasına göre farklılık gösterir. Genelde büyük cihazlarda kullanılan aküler Doğrultucu çıkışına bağlıdır ve buradan şarj olur. Küçük ve bazı büyük cihazlarda ise akülerin şarjı özel ayrı bir şarjör kartı ile sağlanmaktadır.

tasarlanmasına göre farklılık gösterir. Genelde büyük cihazlarda kullanılan aküler Doğrultucu çıkışına bağlıdır ve buradan şarj olur. Küçük ve bazı büyük cihazlarda ise akülerin şarjı özel ayrı bir şarjör kartı ile sağlanmaktadır. Doğrultucu bölgesi adından da anlaşılacağı gibi şehir şebekesinden aldığı AC gerilimi DC gerilime çevirir. Amacı bir sonraki işlem yani Evirici ( İnverter ) için hali hazırda temiz ve güçlü bir DC gerilim oluşturmaktır. Aynı zamanda da akülerin şarjı için temiz bir DC gerilim sağlar.

Evirici ( İnverter ) bölgesi ise, elektrik kesintisi olsun ya da olmasın, doğrultucuda oluşan DC gerilimi AC gerilime çevirerek temiz ve istenilen gerilimi kesintisiz sağlar.

Akü grubu ise şehir şebekesi var iken Doğrultucu ya da şarjörde ki gerilim ile beslenir. Elektrik kesintilerinde ise zaten DC gerilim ile aynı havuzlarda oldukları için, doğrultucu gerilimi kesilmesi ile hala havuzda DC gerilimi oluşturmaktadır.

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