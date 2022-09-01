Kesintisiz Güç Kaynağı UPS NEDİR?

UPS ( Kesintisiz Güç Kaynağı ); şehir şebekesinin kirli ya da kesintili olduğu durumlarda size temiz ve devamlı enerji veren sistemlerdir. Kesintisiz Güç Kaynağı Jeneratörler ile karıştırılsa da arasında ne çalışma mantığı ne de işlevsellik olarak benzerlik yoktur. Jeneratör çalışma mantığı, elektrik kesintilerinde eğer otomatik çalışma özelliğine sahipse, bünyesindeki start aküsüyle motora ilk hareketi vererek devamında yakıt yanmasıyla çalışmaya başlar. Motorun ilk starttan sonra devrini alana kadar geçen sürede bağlı olan cihazlar elektrik kesintisine maruz kalırlar. Bu da bilgisayar ya da kritik cihazlar için kayıp ve yüksek maliyetlere yol açacak sıkıntılar demektir. Ayrıca jeneratörün sağladığı enerji motor ile oluştuğundan temiz bir enerji alamayız. Dalgalanma ve frekans oynamaları gibi dezavantajları vardır. UPS’den avantajı ise yakıtı koyduğunuz kadar çalışacaktır. Sıcaklık haricinde çok uzun çalışmalara uygun bir sistemdir.
Kesintisiz Güç Kaynağı
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), elektriksel enerji ile beslenen sistemlerin, kesinti durumunda devamlılığını sağlayan depolayıcı aletlerdir. UPS‘ler jeneratör devreye girene kadar, sistemin sorunsuz çalışabilmesini sağlar ve özellikle hastanelerdeki cihazlar ve kesintiden etkilenebilecek diğer sistemler için kullanılır. Ayrıca, sadece elektrik kesintilerinde değil, ani elektrik dalgalanmalarında da (düşük veya yüksek voltaj, frekans bozuklukları vb.) akışı düzenleyerek aletlerin ömrünü uzatır.
Başarılı Kesintisiz Güç Kaynağı sistemleri yıllarca sorunsuz çalışabilmelerine karşın, ort. 2-5 senede bir akü değişimine ihtiyaç duyarlar. (Bu değer, elbette akü tipi ve kalitesine göre de değişiklik gösterir).
UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) Nedir?
UPS ( Kesintisiz Güç Kaynağı ); şehir şebekesinin kirli ya da kesintili olduğu durumlarda size temiz ve devamlı enerji veren sistemlerdir. Jeneratörler ile karıştırılsa da arasında ne çalışma mantığı ne de işlevsellik olarak benzerlik yoktur. Jeneratör çalışma mantığı, elektrik kesintilerinde eğer otomatik çalışma özelliğine sahipse, bünyesindeki start aküsüyle motora ilk hareketi vererek devamında yakıt yanmasıyla çalışmaya başlar. Motorun ilk starttan sonra devrini alana kadar geçen sürede bağlı olan cihazlar elektrik kesintisine maruz kalırlar. Bu da bilgisayar ya da kritik cihazlar için kayıp ve yüksek maliyetlere yol açacak sıkıntılar demektir. Ayrıca jeneratörün sağladığı enerji motor ile oluştuğundan temiz bir enerji alamayız. Dalgalanma ve frekans oynamaları gibi dezavantajları vardır. UPS‘den avantajı ise yakıtı koyduğunuz kadar çalışacaktır. Sıcaklık haricinde çok uzun çalışmalara uygun bir sistemdir. Bu da jeneratör – UPS arasındaki seçiminde jeneratörü birkaç adım öne çıkarır.
Fakat UPS yapısı gereği akülerden aldığı enerjiyi istediğimiz seviyelerde, temiz bir şekilde bize sunar. Kesintiler, dalgalanmalar ya da piklerden arındırılmış bir enerji verir bize. Bu da daha kritik konumlarda UPS in önemini ortaya koyar.
UPS‘i 3 bölgeye ayırırsak çalışma mantığını daha kolay anlayıp ‘ ben neden UPS almalıyım’ sorusuna cevap bulabiliriz.
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