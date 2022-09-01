İstanbul’da minare inşaatı çalışmasında işçiler, aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

İstanbul Kağıthane’de bir grup işçi bir caminin minaresini yenilemek amacıyla yukarı malzeme taşımak için çok ilginç bir yöntem kullandı. Malzemeleri yukarı çekebilmek için minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması “pes” dedirtti.

İstanbul’da ilginç minare yenilemesi kamerada: Aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler – Tıkla İzle

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

Akıl almaz yöntemle minareye taş çektiler

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren

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