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Kadıköy Gazetesi » Kadın, Sivil Toplum » Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy”: Güçlü kökleri olan bir ülkede yaşıyoruz…
Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy”: Güçlü kökleri olan bir ülkede yaşıyoruz…


Noes Hizmetler Grubu yönetim kurulu başkanlığını yürüten Özlem Altınsoy, basın mensuplarına yeni projesini duyurdu.

“Ne mutlu ki bizlere, birçok dünya ülkesine nazaran; kadınlara seçme ve seçilme hakkının erkenden tanındığı, güçlü kökleri olan bir ülkede yaşıyoruz.”

“Kadın girişimciler Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğidir. İstihdam yaratmak ve Türkiye ekonomisine değer katmak adına, özellikle kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız.”

“Ben başta kendim olmak üzere iş kadınlarımızın; ulusal ve uluslararası iş dünyasında ülkemizi temsil etme görevimize ek olarak, yeni kadın girişimciler için bilgi, birikim ve yönlendirme noktasında destek vermenin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu inançla meydana getirdiğimiz ‘Özlem Altınsoy Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi’ni duyurmaktan gurur duyuyorum. Pek yakında etkinliklere başlayacak olan projemiz için emek veren tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.” İfadeleriyle sözlerini tamamladı.

📆 19 Eylül 2022 Pazartesi 21:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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