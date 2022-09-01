Poka Yoke Makinaları Nasıl Çalışır?

Endüstri ve sanayi söz konusu olduğunda hatalı işlem yapmak bazen maddi ve manevi anlamda olumsuz sonuçların ortaya çıkması ile eşdeğerdir. Bunun olmasını engellemek adına uzun zamandır çeşitli felsefeler üzerinde çalışılırken aynı zamanda yöntemlerin belirlenmesi yolunda da ilerlemelerde bulunulmuştur. Poka Yoke Makinaları Nasıl Çalışır? hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Makinaların poka yoke adı verilen yöntemle tasarlanması işlemi de bu durumun bir sonucudur. Anlayışın özünde genel hatları ile özet geçmek gerekirse sıfır hata anlayışı bulunur. Yapılan işlemde hata olmaması hem iş gücünün hem de makinaların daha verimli, istenilen şekilde çalışmasına neden olacağından sıfır hata anlayışı önemlidir.

Poka yoke makinaları da çeşitli işlerde kullanılan makinalara entegre edilen bir sistemdir. Entegre edildiği andan itibaren yapılan işlemde istenen hedef olan hatasız çalışma durumunun olması amaçlanır. Böylece tasarruf ve iş düzeninde düzen sağlanması amacı da beraberinde gelir.

Poka Yoke Uygulamaları

Üretim hatasında oluşan hata ve aksaklıklar firmaların maddi zararla karşılaşmasına neden olabiliyor. Ters montaj, bir vida veya parçanın unutulması ya da yanlış parçaya yapılan monteler firmaların maddi zararla karşılaşmasına neden olan üretim hatalarındandır. Poka Yoke uygulaması ile oluşabilecek bu hatalar ortadan kaldırılır. Böylece kalite kontrol, ürün tamiri ya da yeniden üretme gibi etkenler için harcanacak kaynaklara ihtiyaç kalmaz. Ancak firmaların bu avantaja sahip olabilmesi için yapılacak işlemlere önem vermek gerekir.

Poka Yoke basit otomasyon ve iyileştirmelere dayanır. Buna bağlı olarak anormal durumlarda makinenin kendiliğinden durması, makinenin sesli ikazla uyarı sağlaması Poka Yoke uygulamalarına örnektir.

Poka Yoke Makinası Nedir?

Endüstri veya sanayi alanında yapılan işlerde hata olmadan üretim yapılması en büyük öncelikler arasında bulunur. Bu durum bazı makine ve işlemlerde poka yoke entegrelerinin yapılmasına neden olmuştur.

Katlama, paketleme veya farklı alanlarda kullanılan çeşitli makinaların daha hatasız ve kontrollü şekilde olmasını sağlamak amacıyla entegre edilen bu sistem sonucunda makinaların poke yoke olarak bir yönü daha elde edilmiş olur. Bu birleştirme işlemi sayesinde makinadan çıkan ürün ve alınmak istenen hizmetin kalitesinde artış, hatada yok olma oranları ortaya çıkar.

Poka Yoke Makinası Nasıl Çalışır?

Makinanın ne işe yaradığı konusu kadar nasıl çalıştığı noktası da son derece önemli olan etmendir. Entegre durumda olan makinalar olmasından dolayı tek bir çalışma mantığından bahsetmek son derece zor olacaktır. Ama genel anlamda bahsetmek gerekirse:

Makinanın start düğmesine basılması,

Ardından poka yoke eklenen kısmın çalıştığından emin olunması,

İşlemin tamamlanmasının beklenmesi

gerekir. Bu işlem basamakları hemen hemen her makinada kontrolün sağlanması için gereklidir. Bunun için makinanın doğru çalışıp çalışmadığını anlamak adına yapılması gereken poka yoke kısmının doğru şekilde işleme dahil olup olmadığıdır.

Poka Yoke Makinalarının Çalıştırılması Zor Mudur?

Bu kadar fazla amaç için kullanılan ve son derece faydalı olan makinaların çalıştırılması için zor olmayan birkaç işlemin yapılması gerekir. İşlemin zor olmaması önlem alınmayacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Aynı zamanda poka yoke makinalarının doğru çalışması çalışanların da daha az yorulmasına neden olacağından önemlidir. Tecrübeli bir kişi tarafından verilen doğru eğitim sonucunda gerekli olan çalışma düzenini öğrenmek oldukça kolaydır. Birçok amacı yerine getirmesine karşılık çalışma anlayışı ve kullanımı oldukça basit şekilde tasarlanmış olan makinalar olduklarını söylemek gerekir.

Poka Yoke Makinaları Çalıştırılırken Önlem Alınmalı Mıdır?

Her makinanın çalışma alanı ve çalışma prensibi farklı olduğundan zarar verme olasılıkları da oldukça farklıdır. Bunun için öncelikli olan çalışan sağlığı olduğundan dikkatli olmak, gerekli eğitimleri vermek ve hayati sonuçların ortaya çıkmasını engellemek adına koruma malzemeleri olmadan çalışmamak gibi noktalara önem vermek gerekir. Ek olarak gerektiğinde önlemlerin alınması önerilebilir. Böyle olması kullanıcıların daha sağlıklı sonuçlar alması adınadır.

Poka Yoke Makinalarının Sonuçları Nasıldır?

Çalıştıran kişilerin de kolay bir şekilde fark edecekleri gibi poka yoke entegrasyonu bulunan ürünlerde sonuçların alınması için dikkatli kullanım yeterlidir. Sıfır hata olması adına gerekli olan dikkati ve makinanın uzmanlığı sonuçların istendiği şekilde olması adına gerekli olan etmenler olarak sayılabilir. Kullanan kişiler aldıkları eğitime bağlı olarak kullandıkları makinaların düzgün çalışıp çalışmadığını anlamalı ve zamanında gerekli kontrolleri yaptırmalıdır.

Meşe Makine Bursa’da faaliyet göstermektedir. Poka Yoke Makinaları imalatı yapmaktadır.

Galeri