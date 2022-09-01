İddialı Pancar Şampiyonu, Susurluk Şeker Pancarı

Balıkesir’in 20 ilçesi ve marka değerleriyle birlikte birçok ürününün tanıtıldığı “Balıkesir Tanıtım Günleri” kapsamında Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Belediye Olarak yetiştirdikleri Şekerpancarı ve diğer aromatik ürünleri İstanbul Medya Derneği gazetecilerine anlatı.

Belediye Başkanı Nurettin Güney, “Bereketli topraklara sahip Susurluk’ta tarıma büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Başkan Güney “ Belediye olarak şeker pancarı haricinde adaçayı, kekik, nane, lavanta gibi aromatik bitkileri de ekerek bölgemizde farklı ürünler elde edilmesini ve pazarlanmasını hedefliyoruz.

Belediye seramızda yetiştirdiğimiz coğrafi şartlarımıza uygun, insanlarımızın ağız tadına yakışır domates, biber, patlıcan fidelerimizi ve çeşitli çiçek fidelerini halkımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Amacımız tarımsal yönden üreticimizi desteklemek, köyünde yaşamasını, geliri yüksek ürünlerle toprağında kalmasını sağlamak. Ayrıca Belediye arazimizde yetiştirilen Şekerpancarımız aromatik olarak değeri büyük bir ürün olduğu uzmanlar tarafından açıklandı. Bizlerde Susurluk İlçemizde yetiştiriciliği tarımsal hareketliliği yeniden canlandırmak ve insanımızın ekonomik gelirlerine katkıda bulunmak ve onları daha refah bir ilçede verimli topraklarda yaşatmaya devam etmelerini sağlamak tek hedefimiz ” dedi.

Başkan Nurettin Güney Susurluk Belediye arazilerinde yetişen Şekerpancarını İstanbul Medya Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız ile birlikte Susurluk Şeker Pancarını “Susurluk Kupası” esprisiyle birlikte kaldırarak objektiflere poz verdiler.

Ayrıca Başkan Güney gazetecilere kendi ürettikleri lavanta yağını hediye etti.