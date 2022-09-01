Kurumsal SEO Nedir? Neden Önemlidir?

Kurumsal düzeydeki web siteleri yüz binlerce sayfadan oluşabilir ve bu sitelerin arama motoru sonuçlarındaki organik arama varlığının iyileştirilmesi stratejisi kurumsal SEO olarak adlandırılır. Kurumsal SEO süreçleri temel olarak geleneksel SEO çalışmaları ile farklı özelliklere sahiptir.

Geleneksel SEO kapsamında onay süreçleri genellikle kısa olduğu gibi yeni içeriklerin yayınlanması ve teknik web sitesi değişikliklerinin yapılması zor bir süreç değildir. Diğer yandan kurumsal SEO çalışmaları sürecine pazarlamacılar, geliştiriciler, hukuk ekipleri ve BT yöneticileri gibi daha fazla kişi dahildir. Ayrıca web sitelerinin yapısı da çok daha karışıktır. Bu nedenle SEO uzmanları öncelik vermeleri gereken anahtar kelimeler konusunda çok daha titiz bir tavır sergilemek zorundadır.

Geleneksel SEO daha dar bir coğrafi alana odaklanabildiği gibi potansiyel müşterilerini hedefleyen anahtar kelimeleri kullanabilir. Hedeflenen anahtar kelimeler daha düşük arama hacmine sahip ve daha az rekabetçi olabilirler. Geleneksel SEO stratejilerinde benimsenen bu yaklaşım özellikler sektörün büyük oyuncularıyla rekabet edebilecek seviyeye henüz ulaşmamış yeni ya da küçük ölçekli işletmeler açısından faydalıdır. Siz de Atalay Sıdar tarafından kurulduğu günden bu yana sektörünün lider ismi olan Simur Digital ile iletişime geçerek kurumsal SEO hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kurumsal SEO Neden Yapılır?

Geleneksel SEO stratejileriyle kurumsal SEO stratejileri arasındaki temel fark büyük ölçekli kurumsal şirketler için binlerce web sayfasının ölçeklenebilir olması gerekliliği noktasında ortaya çıkar. Daha az sayıda web sayfası için işe yarayan stratejilerin büyük ölçekli kurumsal web siteleri için işe yaramaması riski vardır.

Kurumsal SEO ve geleneksel SEO stratejileri arasındaki temel farklılıklardan biri büyük ölçekli kurumsal web sitelerinde son derece rekabetçi, kısa kuyruklu anahtar kelimeler hedeflenirken bu durumun küçük ölçekli web sitelerinde söz konusu olmamasıdır.

Kurumsal SEO stratejileri doğru planlanması ve uygulanması halinde önemli faydalar sağlar. Web sitesindeki sayfaların sayısı, hali hazırda alınan backlink sayısı, mevcut alan otoritesi gibi etkenler nedeniyle kurumsal SEO daha karmaşık bir süreç olma özelliğine sahiptir. Daha büyük web siteleri olan kurumsal şirketler genellikle büyük marka yetkisine sahip olsa da backlinkler ve yüksek sayfa yetkisi alan web sayfalarını silmek ya da yeniden yönlendirmek bu yetkinin kaybedileceği olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca web sitesi içerikleri güncel tutulmalıdır.

Kurumsal sEO Anahtar Kelime Stratejisi

Kurumsal web sitelerinin yüksek değerli sıralamalar elde etmesi için marka özelinde kurumsal SEO stratejileri uygulanmalıdır.

Markasız kategori anahtar kelimeleri, potansiyel organik trafiğin en önemli adımıdır. Genellikle daha yüksek arama hacmine sahip olan bu terimler dönüşüm hunisinde ilerlemekle birlikte satın alacakları ya da etkileşim kuracakları markaya henüz karar veremeyen bireyleri temsil ederler. Bu nedenle potansiyel alıcılarla iletişim kurmak için harika birer araçtırlar. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kategori sayfalarında etkili SEO çalışmaları uygulanması dönüşüm hunisinde daha alt sıralarda daha fazla başarı elde edilmesi için markanın güçlendirilmesini sağlar.

E-ticaret web sitelerindeki ürün sayfaları için belirli ürün adlarında üstün organik arama performansı elde edilebilir. Bu açıdan web sitesindeki diğer sayfalar gibi ürün sayfaları için de anahtar kelime araştırması yapılmalıdır. Müşterilerin ürün ve hizmetleri ararken kullanabilecekleri anahtar kelime öbeklerinin listesi oluşturulmalı ve önemli bir hacme sahip olanlar anahtar kelime stratejisine dahil edilmelidir.

Web siteleri için en iyi hedef kitle, hali hazırda ürününü ya da hizmetini satın almak isteyen kişilerdir. Bu hiper hedefli dönüşüm hunisinin alt kısmında yer alan kitle, dönüşüm sağlamak için gereksinim duyulan trafik olarak nitelendirilebilir. Ne istediğini bilen ve satın almaya hazır olan bu kişilere yönelik anahtar kelimeler kullanmaya özen gösterilmelidir.

İçerik Pazarlamasının Önemi Göz Ardı Edilmemeli

Çevrimiçi arama dünyasında en önemli unsurların başında içerik gelir. Web sitelerinin arama motoru sonuçlarındaki sıralamasını belirleyen en önemli faktörler arasında yüksek kaliteli içerik paylaşımı da yer alır. Bu nedenle Google’ın kalite standartlarını karşılayan tutarlı içeriklere web sitelerinde yer verilmelidir.

Etkili SEO stratejileri web sitelerinin ve çevrimiçi iş süreçlerinin pek çok yönüne dikkat etmeyi gerektirir. Ancak Google açısından bir numaralı sıralama faktörü her zaman içerik olmuştur. Arama motoru sonuçları sıralamaları belirlenirken Google algoritması tarafından bağlantılar, anahtar kelimeler ve kullanılabilirlik dahil olmak üzere pek çok faktör değerlendirmeye alınır. Yapılan algoritma güncellemeleri küçük değişiklikleri beraberinde getirse de kaliteli içerik paylaşımına duyulan ihtiyaç her zaman için web sitesi sıralamalarında dikkate alınan en önemli faktörler arasında yer almayı başarmıştır.

Kaliteli içerik değerlendirmesi bir noktaya kadar öznel olsa da Google sayfaları sıralarken birtakım ortak özellikleri değerlendirmektedir. Web kullanıcılarının ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli içerik boyutları ideal olmakla birlikte Google genellikle daha uzun makalelerle blogları tercih etmektedir. Yüksek kaliteli içerikler hazırlamak için planlama da önemlidir. Kullanıcının içerik boyunca yönlendirilebilmesi için etkili başlıklar ve gerekli durumlarda sayılar ile madde işaretli listeler kullanılmalıdır.