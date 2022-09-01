EĞİTİME BAŞLARKEN

İnsanların birebir ilgilendiği, muhatap olduğu bir mesele olmasına karşın, eğitim, çok fazla bilinen, bilimsel ele alınan bir mesele değildir.

Bilinen bir mesele olmamasına karşın…

İnsanlar…

Bilmeden konuşur…

Bilmeden fikir beyan eder…

Ben bilirim, der…

Bir sürü şey söyler…

Ahkâm keser…

Çok iyi biliyormuş gibi net fikirler ileri sürer…

Sadede gel diyorsunuz…

Demem odur ki;

Okullar açılıyor…

Bir telaş, bir kaygı, bir şaşkınlık, bir kararsızlık…

Ne yapsam, nasıl yapsam…

Kime danışsam…

Kime sorsam…

Hangi kararı verirsem daha doğru olur…

Veliler haklı olarak, çocuklarının iyi bir eğitim almasını ister.

Onun içinde, imkânlarını zorlar…

Çocuğunu özel okula, etüt merkezine göndermeye çalışır.

Veliler, eğitim için ciddi bir para harcıyor.

Şunu anlatmaya çalışıyorum:

Bakın…

Çocuğunuzu…

İster iyi bir devlet okuluna…

İster özel okula…

İster etüt merkezine…

İster özel derse…

Gönderin…

Sonuç değişmeyecektir.

Başarı ne okulda ne etüt merkezinde ne de özel derstedir.

Çocuğunuz, okula motive olmuşsa bir de gelecek ile ilgi bir hedef koymuşsa mesele bitmiştir.

İş çocukta biter…

Oraya buraya paranızı kaptırmanıza gerek yok…

Yazıktır, günahtır.

Ne diyorum:

Çocuğunuzun motivasyonu yüksek olmalı…

Derse çok iyi çalışmalı…

En önemlisi de çocuğun; ailesi, öğretmeni tarafından takibi şart…

İyi bir öğrenci takibi, başarı da olmazsa olmazdır.

Bol kitap…

Çocuk düzenli şekilde kitap okumalıdır.

Haftada bir kitap…

Ya da günde bir saat…

Alın size başarı…

Parayla eğitimde başarı sağlanmaz…

İnanmayın, paranızı almak için bir sürü laf edenlere, sizi ikna etmeye çalışanlara…

Kaptırmayın paranızı.

Neden LGS birincileri Tunceli, Hakkâri, Ağrı’dan çıkar?

Düşünmek lazım…

İşin mantığını çözerseniz…

Eğitim sorun olmaktan çıkar…

Benden demesi…