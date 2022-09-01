Bulaşık Makinesinin İçinde Neden Su Kalır? Bulaşık Makinesinde Su Kalması Sorunu Nasıl Çözülür?

Temel çalışma prensibi gereğince yıkama işlemi sonunda makinenizin bu suyu dışarıya tahliye etmesi gerekmektedir. Bunun için özel bir tahliye sistemine sahip olan bulaşık makineleri bu şekilde bulaşıkları yıkama sonrasında kuru ve lekesiz bir şekilde çıkartır. Eğer bulaşık makineniz bu suyu tahliye edemez ise programın sona ermesi de söz konusu olamaz. Bu durumda makinenizin kullanımını doğrudan etkileyen bir sorun olduğu anlamına geliyor. Böyle bir durumda çözüm için profesyonel yardım alabilirsiniz ki Pendik Arçelik Servisi merkezimiz, uzman kadrosu ve modern altyapısıyla size yardımcı oluyor.

Bulaşık Makinesi Neden Su Boşaltamaz?

Bulaşık makinenizin normal şekilde yıkama programı sonunda yıkama suyunu boşaltıyor olması gerekir. Eğer makineniz bu suyu boşaltamaz ise makinenizin içinde su kaldığını görürsünüz. Böyle bir tabloda makinenizin su boşaltımında sorun yaşadığını anlamanızı sağlar. Bulaşık makinenizin suyu boşaltamaması doğal olarak su tahliye sistem bileşenlerinden birisinin işlevini yerine getiremediği anlamına gelmektedir.

Arçelik Servisi uzman teknikerlerimiz tarafından bulaşık makinenizin su tahliye sistemine ilişkin olarak su tahliye hortumu, su tahliye filtresi ve su tahliye pompası bileşenlerini kontrol etmektedir. Çünkü bulaşık makinenizin su tahliye hortumu tıkanmış veya yüksek pozisyondaysa su tahliye edilemez. Aynı şekilde su tahliye filtresi tıkandıysa su akışı gerçekleşemeyeceğinden boşaltım yapılamaz. Su tahliye pompası arızalanmış ise pis suyun dışarıya atımı için gerekli olan itim sağlanamaz. Bu yüzden makine içerisinde su kalır.

Bulaşık Makinesi Suyu Boşaltmama Sorunu Nasıl Çözülür?

Bulaşık makinenizin su boşaltımında sorun yaşıyorsanız, çözümü uzman Çekmeköy Arçelik Servisi teknikerlerimiz tarafından pratik bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu çerçevede uzman teknikerlerimiz tarafından öncelikle makinenizin su tahliye hortumu kontrol edilir. Su tahliye hortumu tıkanmış ise tıkanıklık giderilir. Su akışı için uygun pozisyonda durması sağlanır.

Bulaşık makinenizin su tahliye filtresi tıkanmış ise ön panelden filtreye ulaşılarak, yabancı cisimler etkin biçimde temizlenir. Böylelikle su akışının sorunsuz şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Ancak bulaşık makinenizin su tahliye pompası arızalanmış durumda ise doğrudan yenisi ile değişimi gerçekleştirilir. Bu değişim işlemleri servisimiz tarafından yerinde servis müdahalesiyle gereksiz vakit kayıplarına neden olmadan ve 1 yıl garantili olarak gerçekleştirilmektedir.