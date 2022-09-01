Ali Yiğit Buruk’un üçlüsü şampiyonluğun habercisi

Türkiye’ye gelecek oyuncular için transfer sezonu bitti.

Galatasaray adına yakışır bir şekilde transferlerini yapıp, aldığı oyuncuları duyurdu.

Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross, Milot Rashica derken, bu oyuncularla Okan Buruk nasıl baş edecek diyen, ortalığı karıştırmaya çalışan “akbabalara”, Okan Hoca Kasımpaşa maçında cevap verdi.

Ligin daha 6. haftası ve Galatasaray neredeyse yeniden kurulan kadrosuyla “şıkır şıkır” oyununu oynuyor. Dedim ya daha ligin 6. haftası ve yol uzun, gelin görün ki tüm oyuncular birbirlerine daha da uyum sağladığında bu Galatasaray’ı kolay kolay kimse tutamaz.

Kasımpaşa maçına tekrar dönecek olursak, maç sonu Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk, galibiyet üçlüsü çektirdi. Yazının başlığında belirttiğim gibi bu üçlü adeta şampiyonluğun habercisi gibiydi. Bu arada kendini bilmez bazı densizler, Ali Yiğit Buruk’un üçlüsünden rahatsız olmuş, o çocuğun orada ne iş var, akreditesi var mı? diye ileri geri konuşmuşlar.

Boşverin konuşsunlar Galatasaray her maç üstüne koya koya yürüyor. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un bu üçlüsü onu, Galatasaray camiasını ve taraflı tarafsız herkesi mutlu etmiştir eminim.