Emin Bayram çok profesyonel çok rahat

Galatasaray – Gaziantep FK maçında resmen kaos ortamı vardı. Kaos ortamının da baş kahramanı hakem Yaşar Kemal Uğurlu idi.

Vermiş olduğu kararlarla, Galatasaray taraftarı başta olmak üzere, basın tribününde maçı seyreden gazetecilere de saç-baş yoldurdu.

Zaten benim kafada saç kalmamış, olan saçlar da hakem yüzünden gitti. İşin şakası bir yana Süper Lig için artık yabancı hakem konusu, ciddi ciddi düşünülmeli. Bu hakemlerle sezon nasıl biter bilemem ama böyle giderse, “sahaya giren taraftar” haberlerini bol bol okuruz gibi geliyor.

Şu sevimsiz hakem konusunu şöyle kapatayım. Abdülkerim Bardakçı’ya verilen 2. sarı kart ve ardından çıkan kırmızı kartı eski hakemler değerlendirdi ve hiçbiri maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’yu haklı bulmadı. Gerisi artık futbol izleyicisinin takdiri. Bu hakemlerle lig “bit-mez”.

Maçın biraz da iyi tarafına bakacak olursak, Abdülkerim Bardakçı’nın oyundan atılmasından sonra defansa Emin Bayram geçti. Yaşı genç ama 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Emin, tüm taraftardan geçer not aldı. Emin Bayram 2003 doğumlu ve daha 19 yaşında. Kendisini benim de yaşadığım semt olan Esenler’den tanıyorum. Gelişimini takip edebildiğim kadar söylüyorum ki Emin daha da iyi olacak.

Gelecek hafta ki Kasımpaşa maçında da ilk 11’de yerini alacaktır. Bu arada ben şahsen Kaan Ayhan transferine de karşıyım. Emin varken Galatasaray’ın parası cepte kalmalı.

Maçın bir diğer iyi tarafı da Sacha Boey. Sözde hoca Torrent’in “Bu adam futbolcu falan değil” dediği oyuncu, sezon başından beri belki de takımın en iyisi.

Ve bu oyuncu sezon öncesi de kamp falan görmedi. Buna rağmen daha hazır ve Gaziantep maçında da sahanın en iyilerindendi.