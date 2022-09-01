İpekyolu Ülkelerinden Çin’e Anlamlı Ziyaret Songül Bayram

Çin Medya Grubu’na bağlı CRI Online tarafından organize edilen “İpek Yolu’nda Çin” etkinliği kapsamında Çin’e gelen gazeteci ve temsilciler, başkent Pekin’de önemli temaslar gerçekleştirdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Afganistan’dan gelen ziyaretçiler, Çin’in önde gelen süt ürünleri imalatçısı Mengniu şirketinin başkentin Tongzhou bölgesinde yer alan tesislerini gezdi. Mengniu tesislerine girince ziyaretçilerin dikkatini ilk çeken, Asya’nın en büyük düşük ısıda yoğurt imalat üssünün bir kısmını oluşturan mavi renkteki dev depolama tanklarıydı.

Mor Group Yönetim Kurulu Başkanı Songül Bayram’ın da aralarında bulunduğu misafirler, Çin’in tarihi güzelliklerini ziyaret ettiler. Urumçi 66 Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Songül Bayram, eğitim gören çocukların gözlerindeki enerjiyi ve yüzlerindeki mutluluğu şu sözlerle ifade etti “Ben o çocukların gözlerinde beraber uyum içinde yaşamanın keyfini gördüm. Ve bundan da ayrıca çok keyif aldım.” Türkiye ve Çin arasında ekonomik ve kültürel birçok alanda iş birliği ve köprü görevi gören Songül Bayram, karşılıklı bu ziyaretlerin öneminden bahsetti. Başta eğitim olmak üzere birçok alanda ülkemizin iş birliğine hazır olduğunu ifade eden Bayram, MOR GROUP olarak kültürel ve sosyal girişimleri destekleyeceklerinin de sözünü verdi.

Kadın Girişimciliğinin Gücü

Anadolu topraklarındaki hikayelerde, anıtlarda ve yazıtlarda kadın her zaman adaletin, verimliliğin ve bereketin simgesi olmuştur. Bundan mıdır bilinmez, Anadolu kadını her zaman güçlü ve erdemli bir duruş sergilemiş, ocağına ve vatanına sahip çıkan bir figür olmuştur.

Günümüz Anadolu’sunda kadın girişimcilerimiz başarı hikayeleri ile aynı destanı devam ettirmektedirler. Trendyol’dan Insider’a, Armut’tan Big Chefs’e kadar birçok kadın girişimcimiz markaları ile dünyada çıkış yakalamışlardır. Bu girişimcilerimizden bir olan Mor Group Yönetim Kurulu Başkanı Songül Bayram ile yaptığımız görüşmede, 20 yıllık kariyer yaşamında güçlü bir kadın girişimci olmanın ve genç girişimciler yetiştirmenin önemini vurguladı. Türkiye-Çin arasında yaptığı köprü misyonu ile milyarlarca dolarlık yatırımları ülkemize getiren Bayram, ilk günkü heyecanla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Küçük büyük demeden girişimin her alanında gençleri desteklediğini ifade eden Bayram, onların heyecanlarını ve gözlerindeki enerjiyi gördüğünü, o ışıklarını kaybetmemeleri için onları desteklediğini söyledi. Tekstil alanında geliştirdiği Fourvera markasını yanındaki genç girişimci kadınlarla birlikte bir kurumsal sosyal proje olarak sürdüren, onların çalışma azmi ve isteği, bu ülkenin yaşam enerjisidir dedi.

Mor Proje İnşaat Faaliyetlerine Devam Ediyor

Mor Group Yönetim Kurulu Başkanı Songül Bayram, inşaat sektöründe önemli projelere imza atmak için Mor Proje İnşaat şirketini kurduklarını açıkladı. Kurulduğu günden bugüne birçok dev inşaat projesinde yer alan Mor İnşaat’ın hedefi daha yeşil ve sürdürülebilir bina konseptleri ile daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Çin’in Pekin, Guangzhou, Şanghay başta olmak üzere birçok büyük şehrinde incelemeler ve ziyaretler yapan Songül Bayram, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedeflerini kendilerine baz aldıklarını ve daha yeşil ve yaşanabilir akıllı ev konseptlerine odaklandıklarını açıkladı. Kendi enerjisini kendisi üreten, atığını değerlendiren, suyunu arıtabilen çevre dostu yaşam alanı konseptleri ile inşaat sektöründe fark yaratacaklarını ifade etti.

Songül Bayram yaptığı açıklamada, “Projelerinde geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Özellikle mühendislerimi material library aracılığı ile alternatif ürünleri araştırıyorlar. Bu alternatif ürünler aracılığı ile doğamıza ve geleceğimize zarar vermeyecek yapılara yöneliyoruz.” şeklinde detaylar paylaştı.

Kaynak: MOR GROUP Halkla İlişkiler

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