Emek Külür ve İş Hayatı

Emek Külür’ ün iş hayatına girişi Diş Hekimliği lisans eğitimiyle birlikte başlamıştır. Başarı dolu öğrencilik hayatıyla birlikte iş yaşamına da adım atmıştır. 1994 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliğinden mezun olmasının hemen ardından Amerika’da uzmanlık eğitimi almıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında Brookdale Hastanesi’nde adından sıkça bahsedilen Dr. Norman Cranin İn Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Departmanında Asistan Diş Hekimi olarak çalışmaya başlamıştır.

Asistan Diş Hekimi olarak çalışmaya devam ederken New York Implant Bölüm Başkanı Dr. Denis Tornov’un kliniğinde Serbest Hekimlik, İmplant ve Estetik Diş Hekimliği alanlarında çalışarak Diş Estetisyenliği alanında uzmanlaşarak kariyer planını çizmeye karar vermiştir.

Daha sonrasında Türkiye’ye dönüş yapan Emek Külür ilk olarak Amerikan Hastanesi’nde Asistan Diş Hekimi olarak çalışmaya başlamıştır. Kariyer basamaklarını başarıyla çıkarak Kadıköy Şifa Hastanesi ve Memorial Hastanesi’nin diş kliniklerini kurmuştur. Kurduğu diş kliniklerinin Bölüm Başkanlığını yerine getirmiş devamında ise kendi kliniğini kurma kararı almıştır.

Emek Külür,2007 yılında Nişantaşı’nda Smile Instute kliniğini kurmuştur. Bu klinikte Diş Estetiği,Ortodonti, İmplant Tedavisi gibi alanlarda kaliteli bir hizmet sunarak adından sıkça bahsettirmektedir.

Emek Külür’ ün İş Hayatı Tempolu mudur?

Emek Külür’ ün iş hayatı yoğun bir çalışma temposuna sahiptir. Öğrencilik yıllarında da hem eğitim hem de iş hayatını beraber başarıyla yürüten Emek Külür bu yoğun temposunu hala sürdürmektedir. Mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde görev yaparak güzel başarılar sağlamıştır. Emek Külür’ün diş hekimliği hakkında görüşü bu başarılarının temelinin de kesinlikle işini gerçekten sevme ve yoğun iş temposu olduğunu vurgulamaktadır. Karakteri gereği çalışmayı seven ve yeni şeyler öğrenme isteği içindedir. Hayatının neredeyse bütün zamanını çalışarak geçirmesinin yanında aynı zamanda sanatsal faaliyetlere de katılmaktadır. Şuan Nişantaşı Smile Institute çalışmalarına devam etmektedir ve aynı zamanda heykeltraşlarla ilgili çalışmalara katılmaktadır.

Emek Külür’ün Çalışanları İle İletişimi Nasıldır?

Emek Külür çalışma hayatında belli prensipleri olan biridir. Çalışanlarıyla olan ilişkisinde de bu prensiplerini yerine getiren ve yerine getirilmesini istemektedir. Öncelikli olarak iletişime vurgu yapmaktadır. İletişimde açık ve net olunmasından yanadır. İletişimde aynı zamanda çalışanlarına karşı dost canlısı olmasının yanında iş odaklıdır. Çalışan işini yaparken iş odaklı olmalıdır ve daha sonrasında çalışanlarıyla keyifli vakit geçirmekten hoşlanmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma saati, kılık kıyafet özen gibi konulara dikkatlidir.

Emek Külür Yoğun İş Hayatının Yanında Neler İle İlgilenmektedir?

Emek Külür çocukluğundan beri sanata karşı bir ilgisinin hep olduğundan bahsetmektedir. Bu sanat olan tutkusu hala devam etmektedir. Öğrencilik yıllarında arkadaşlarının sayesinde heykelcilik atölyesine katılmış ve kendini fazlasıyla geliştirmiştir. Heykellerini bronz ve cam kullanarak yapmayı tercih ederek farklı bir bakış açısı sunmuştur. Yapmış olduğu heykellerin bazısı Paris’te Louvre Müzesinde sergilenmiştir. Daha sonrasında da ülkemizde de sergilenmiş ve sergilenmeye devam etmektedir. Heykel sanatının yanı sıra şiire de ilgi duymakta ve şiir yazmaktadır. Bir diğer ilgilendiği sanat dalı ise resimdir. Resime de lise yıllarında ilgi duyup portre çizimleri üzerinde çalışmıştır. Müziğe de ilgisi olduğunu belirtmiş çello kursuna gitmiştir. Müziği bir terapi yöntemi olarak görmekte ve Diş Kliniğinde çalışırken arkada fon müzik olarak klasik müzik dinleyip iyi geldiğini söylemiştir.