Ali Koç’un dünyası!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce olduğu gibi gündem değiştirmede bir numara. Başkanlık yaptığından beri “Fenerbahçe şampiyonluğu göremeyen” Koç, şimdi de Rezerv Lig’i kaldırıyor.

Ne ilginçtir ki Rezerv Lig’de Fenerbahçe son sırada. Akla ilk gelen sebep de bu olsa gerek. Çünkü bunun başka bir mantıklı açıklaması yok. Bakmayın siz Rezerv Lig’in masraflı olduğu söylentilerine.

Dünyanın parasını sağa sola saçarken masraf yok da Rezerv Lig’e mi paranız kalmadı? Genç oyuncuların kendini geliştirmesi adına iyi bir projeydi onu da bitirdiler. Ali Başkan bunu hep yapıyor. Geçmiş yıllarda da Fenerbahçe kötü sonuçlar alınca taraftarını havaalanına davet etmişti.

Yazının başında da dedim ya, gündem değiştirme konusunda iyi bir profesyonel. Gerçi Fenerbahçe taraftarı “5. yıldız olayını da yemedi” ama neyse maksat Ali Koç mutlu olsun. Peki madem Rezerv Lig iptal oldu, Galatasaray liderdi şampiyon sayılacak mı?

Fenerbahçe de sonuncuydu bu durumda o zaman Fenerbahçe küme düşecek. Yarın öbür gün tekrar böyle bir uygulama olursa, Fenerbahçe Rezerv Lig’de mücadele edemeyecek ligden düştü sonuçta. Şimdi yazının başlığına gelirsek Ali Koç’un dünyası! dememin sebebi ise kendisi istedi diye yabancı sınırı 21 oldu. “Rezerv Lig kalksın” dedi, kaldırıldı.

Bu “Ali Koç’un dünyası” değil de nedir? Sahi Ali Koç Fenerbahçe Kulübü Başkanı mı yoksa TFF Başkanı falan mı?