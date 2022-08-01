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Kadıköy’de, bir şahıs metro raylarına uzanıp keyif yapar gibi yattı


Kadıköy metro durağında bir kişi, metronun raylarına uzandı. Raylarda keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koyan şahsın rahatlığı pes dedirtti.

Keyif yapar gibi metro raylarına uzandı – Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Kadıköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, duraktan metro raylarına atladı, keyif yapar gibi ellerini başının arkasına koydu ve raylara uzandı.

Şahsın rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Güvenlik görevlileri psikolojik sorunları olan şahsı ikna ederken zor anlar yaşadı. Metro durağındaki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

📆 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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