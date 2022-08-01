Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’tur nokta!

Süper Lig’in daha 4. haftasındayız, gelin görün ki “sözde Galatasaraylılar” Okan Buruk’u eleştirmeye başladı. Yahu daha dördüncü haftadayız, sayıyla da yazayım ‘4’. Tabii Okan hocanın arkası yok, lobisi yok, e haliyle de atıp tutan çok. Hoca ilk kez büyük bir takımı çalıştırıyor.

Bunun vermiş olduğu heyecandan dolayı tabi ki hataları olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki büyük takım çalıştırıyorsa hata yapmayacak. Okan Buruk’a zaman gerekli. Kadro yeni, ekip yeni, haliyle de aksamalar olur. Bu süreçte en büyük desteği de Başkan Dursun Özbek’in vermesi lazım.

Çok değil 2-3 maç Galatasaray seri galibiyetler aldığında kimsenin sesi çıkmaz. Atıp tutanlar oturur yerine. Ve ben inanıyorum ki Galatasaray özlenen günlere Okan hocayla dönecek, 2000’li yılların o ruhuyla şampiyonluk gelecek.

Unutmadan şunu da yazayım. Hocaya bir destek de taraftardan gelmeli, şu an için gerekli destek geliyor amma velakin bir ayak tökezleğinde hemen hocaya sırt dönmesinler. Son olarak şuna da değineyim.

Trabzonspor – Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Bu skandal atama yetmiyormuş gibi bir de deplasman yasağı getirdiler. Binlerce Galatasaray taraftarı uçak biletini almışken, bu saçma sapan kararlarla taraftarları kışkırtıyor, ortamı geriyorsunuz. Bundan vazgeçin.