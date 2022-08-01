CRM Yazılımı nedir?

CRM Yazılımı, müşterilerle kurulan iletişimde kullanılan bir otomasyon sistemidir. İngilizce’ de “Customer Relationship Management” olarak ifade edilen CRM, Türkçe’ ye müşteri ilişkileri yönetimi olarak çevrilebilir. Günümüzde e-ticaretin yaygınlaşmasıyla satış süreci ve sonrasında müşterilerle ilgilenmek ve potansiyel müşterileri markaya yönlendirmek son derece önemli hale geldi. Sizler de kullanacağınız CRM Yazılımı ile müşteri ilişkilerinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Peki, CRM Yazılımı ne işe yarar ve sizlere ne gibi avantajlar sağlar?

CRM Yazılımı ne işe yarar?

CRM Yazılımı sadece satış ekipleriyle ilişkilendirilen bir program olsa da günümüzde pazarlama, ticaret ve servis sektörlerinden de pek çok firma CRM Yazılımı kullanmakta. CRM Yazılımı şu konularda işinize oldukça yarar;

1. CRM Yazılımı müşteri ilişklerinizi düzenleme, öneri, talep ve şikayetlerini raporlama ve müşteri davranış biçimlerini ortaya koyarak buna yönelik adımlar atmanıza yardımcı olur.

2. Mevcut müşterilerinizin tüm ihtiyaç ve profillerini bildiğiniz için onları size sadık müşteriler haline getirebilir ve potansiyel müşterileri markanıza dahil edebilirsiniz.

3. Otomatik veri toplama sayesinde kurumunuzun pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri birimleri bilgilere tek bir noktadan hızlıca erişebilir ve böylece iş yükü ve gereksiz maliyetlerden kurtulursunuz.

4. CRM Yazılımı ürün geliştirme ekiplerinin müşterilerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kaliteli ürün ve hizmet oluşturmalarının önünü açar.

5. CRM Yazılımı servis ekiplerine gelen anlık bilgileri hızlıca değerlendirmesine ve sorunun çözümü için hızlı aksiyon almasına olanak sağlar.

CRM Yazılımı avantajları nelerdir?

CRM Yazılımı müşterilerle olan tüm süreçlerin yönetilmesinden satışların takip edilmesine kadar pek çok farklı avantaj sağlar. CRM Yazılımı avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

1. Müşteriye en son verilen teklifin, teklifin içeriği ve müşterinin buna verdiği yanıt görülebilir. Böylelikle müşteri deneyimi kişiselleştirilmiş olur.

2. Belirli bir satış sürecinde olan müşterileri sistemden çekerek ortak hatırlatma e-postaları atabilir, müşterileri önemsediğinizi gösterebilirsiniz.

3. Tüm rapor ve veriler sistemde kaybolmadan kaldığından kurumsal hafıza güçlenir.

4. Bir çalışanınız işten ayrılsa bile veriler tek bir sistemde toplandığından veri kaybı yaşanmaz ve yerine gelen kişi müşterilerle kaldığı yerden ilgilenebilir.