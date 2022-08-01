Balık sezonu başlıyor, 1 Eylül’de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

1 Eylül’de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına sayılı günler kala balıkçılar hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ağ ve teknelerinin bakımlarını yapmakta olan balıkçılar av sezonunun başlamasını bekliyor.

1 Eylül’de yasaklar bitiyor, balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor – Tıkla İzle

15 Nisan’da başlayan balık avlama yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri’ndeki Büyük Liman’da balıkçılar, bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yeniliyor. Balıkçılar bu yıl hasattan memnun olacaklarını dile getirdi.

‘Palamut balığı şu anda verimli’

Av sezonuna hazırlanan balıkçı Mahmut Şaşmaz, “Şu anda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Deniz de güzel gözüküyor. Palamut balığı şu anda verimli. İnşallah hayırlı olur. Kazasız, belasız güzel bir ticaret olmasını temenni ediyoruz. Herkes bu anı bekliyordu. İnşallah bol ve bereketli olur. ‘Rast gele’ deyip 1 Eylül’ü sabırla bekliyoruz” dedi.

‘Vira bismillah diyerek başlayacağız’

Teknesinin bakımını yapan Hayrullah Kasarcı, “Motorun bakımını yapıyoruz, boyasını düzenleyeceğiz, ağlarını tamir ediyoruz. Aşağı yukarı ağları bitirdik. Teknenin boyasını yapıp indireceğiz, ağlar alacağız. Hayırlısıyla balığa çıkacağız. Deniz de güzel, palamut çok. Tabi çıkmak lazım, çıkmadan, görmeden olmuyor. Ama her tarafta balık var. Balıkçılar olarak en büyük sıkıntımız yunus balıkları. Bütün ağlarımızı parçalıyorlar. 3 kişi 1 aydır ağ tamiri yapıyoruz. Ağın yarısını attık, yarısını da düzenledik. Vira bismillah diyerek başlayacağız, herkese hayırlı olsun” şeklinde konuştu.