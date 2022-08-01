Tuğer Akkaya Türk Bir Youtuber

Tuğer Akkaya İstanbul’da 27 Mart 1982 yılında doğmuştur. Sektöre ilk adımını 2000’li yılların başında web tasarımcısı olarak atmıştır. Sektöre adımını attıktan sonra adından sıklıkla söz ettiren başarılı isim uzun bir süre özel şirketlerde çalışmıştır. Özel şirketlerde çalıştığı süre boyunca kendisini geliştirerek e-ticaretin kurallarını ve stratejilerini öğrendi.

E-ticaret alanında sunmuş olduğu stratejik hizmetlerle günümüzde en çok izlenen Youtuberlar arasında ilk sırada yer alıyor. 2020 yılında yayınlamış olduğu ‘’İstifade Ettiren Fikirler’’ video serisi Youtube dünyasında viral olmuş ve 15 milyon kişiye ulaşmıştır. Böylelikle popülerliğini her geçen gün daha çok büyüten başarılı isim hizmet sahasında kendisine yer edinmeyi başardı.

YouTube’un Gözde Girişimcisi!

Tuğer Akkaya günümüzde motivasyon içerikleri de üretmeyi başarıyor. Böylelikle kişileri motive edici videolar paylaşarak girişimciliğe hazırlıyor. Ününü her geçen gün uluslararası boyutlara taşımayı başaran ünlü isim hizmet sahasını her geçen gün genişleterek birçok alanda popülerlik kazanmış oldu.

Tuğer Akkaya Türk Youtuber olarak günümüzün en çok izlenen e-ticaret uzmanları arasında yer alıyor. Başarılı ismin hem Amerika’da hem de Türkiye’de Tuğer Akkaya A.Ş olarak şirketleri bulunuyor. Şirketin baş yöneticisi olarak faaliyet gösteren Tuğer Akkaya’nın hayat hikayesi herkese ilham veriyor. Youtube dünyasında 2022 yılıyla beraber abone sayısını 300.000 abonenin üzerine taşımayı başaran Tuğer Akkaya aslen İstanbulludur. Sunmuş olduğu içerik üreticisi hizmetleriyle birçok kişiye ilham olmuştur.

Yeni Projelere Hazırlanıyor!

Aslen Tuğer Akkaya İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Ancak hiçbir zaman Felsefe öğretmenliği mesleğini yapmamıştır. Tuğer Akkaya e-ticaret alanına yoğunlaşarak günümüzde 2 şirket sahibi olmayı başarmıştır. Ünlü isim evli ve bir kız babası olarak biliniyor. Çalışma hayatına 1997 yılında Türkiye’nin ilk internet sağlayıcısı şirketinde çalışarak başlamıştır.

Web tasarımcısı olarak sektörde çalışmaya başlayan Tuğer Akkaya e-ticaret ve girişimcilik alanlarındaki projeler yoğunlaşarak kendisini bu alanlarda geliştirmeyi başarmıştır. Böylelikle o günden bu yana birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen başarılı bir iş adamı ve Youtuber insanı olarak ön plana çıkmayı başarmıştır. Tuğer Akkaya başarılı projelere imza atmak için her geçen gün daha fazla tecrübeyle yoğunlaşıyor