İstanbul Türkiye En İyi Rinoplasti (Burun Estetiği) Cerrahı

İnsanların yüz görünümüne çok önem verdiği günümüzde, birçok insan burun şeklini beğenmemektedir. Burun yapısal olarak estetik olmadığı durumlarda insanı çok değişik ve çirkin göstermektedir. Burun estetiği Vepa Silapov sayesinde sorun olmaktan çıkmakta ve insanları muazzam bir görünüme kavuşturmaktadır. Vepa Silapov İstanbul rinoplasti cerrahları, alanında oldukça deneyimli hekimler olup estetik anlamında gerekli tüm donanımlara sahiptirler. Türkiye de İstanbul burun estetiği denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Vepa Silapov, burun estetik operasyonlarını çok kısa sürelerde tamamlamakta ve hastalarına muazzam bir görünüm sunmaktadırlar.

Burun Estetiği İstanbul

Burun insan görünümünde öne çıkan organların başında geldiği için görünümü herkeste farklı ebat ve ölçülerdedir. Rinoplassi yani burun estetiği her burun için yapılması mümkün olup, Türkiye’nin en iyi rinoplastini Vepa Silapov yapmaktadır. Burun ucu kaldırma İstanbul başta olmak üzere tüm dünyanın burun estetiği sorunlarını firma kökten çözmektedir.

Burun estetiği olarak, burnunuzu kaldırtabilir, kalkık burnunuzu incelttirebilir, kısa burnunuzu uzattırabilir, geniş burunları daha dara ve ince görünüme kavuşturabilir, geniş delikli burun deliklerinizi daralttırabilir ve bunun gibi daha birçok burun ile ilgili sorununuzu Vepa Silapov sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz. Burun estetiği yaptırmak isteyen bir hasta ortalama 2-3 saatlik bir operasyon sonrasında hayalindeki burna kavuşabilir. Tamamen hijyenik ve steril ortamda yapılan estetik çalışmalarında hastanın tüm sağlığı düşünülmektedir.

Op. Dr. Vepa Silapov ve ekibi sizlere hizmet vermekte, isteklerinizin farkında olarak en kaliteli hizmeti sunmaktadır.