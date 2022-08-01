e Fatura ne işe yarar?

Gelişen teknolojiyle birlikte tüketicinin online alışverişe yönelmesi, satıcılar tarafından da birçok değişime yol açtı. Bu değişimlerden biri, kâğıt faturanın da dijitalleşmesidir. E fatura programı dâhilinde işletmeler, kâğıt kullanmadan fatura kesebilme hakkı kazanmış durumdalar.

Özellikle e-ticaret yapanlar için bu son derece avantajlı bir programdır. Çünkü e-faturada imza, mühür, onay, gönderim ve arşivleme gibi zaman kaybı yaşatan süreçler yoktur. Birkaç saniyede hazırlanan faturayı alıcıya online olarak göndermek yeterlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı ise bu faturaları, işletmelerin dijital kayıtları üzerinden takip edebilir. Peki tam olarak e-fatura nedir, avantajları nelerdir?

e Fatura ne işe yarar?

“Elektronik fatura” anlamına gelen e-fatura, elektronik ortamda hazırlanan ve kâğıda basım gerektirmeyen bir fatura çeşididir. E-fatura programı sayesinde faturalar elektronik ortamda düzenlenir, paylaşılır, izlenir ve arşivlenir. Oluşturulan faturaların satıcıya ve alıcıya iletilmesi Gelir İdaresi Başkanlığının sunucuları üzerinden gerçekleştirilir. E-fatura kullanıcısı olmak için GİB üzerinden başvuru yapılmalıdır. Pratik, hızlı ve hatasız e-faturalar oluşturmak için ise özel bir entegratör kullanmak gerekir.

E-fatura kullanımı bazı mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Eğer ki bir mükellefin brüt satış hasılatı 2020 – 2021 yılları arasında 4 milyon lira, 2022 ve devamında 3 milyon lira ise e-fatura programına geçiş zorunluluğu bulunur. Bir diğer grup ise ÖTV kapsamındaki ürünlerin satışını ve ihracatını yapabilmek adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alanlar ile satış ve ihracatını yapanlar olarak belirlenmiştir.

e Fatura avantajları nelerdir?

· Baskı için kâğıt ve mürekkep kullanılmaması nedeniyle e-fatura çevre dostudur.

· Kâğıt fatura kullanımı büyük iş gücünü de beraberinde getirirken elektronik faturada tüm işlemler dijital olarak gerçekleşir.

· E fatura; baskı, bastırılan faturanın maliye tarafından onaylanması, imza kaşe işlemleri, ilgili faturayı kargolamak, kargonun takibinin yapılması ve fatura kopyalarının arşivlenerek saklanması aşamalarının hepsini ortadan kaldırarak iş gücünde verim sağlar.

· E-faturanın elektronik ortamda oluşturulması ve iletilmesi son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu da zamandan tasarrufa olanak tanır. Bu hız, muhasebeyle ilgili sürece de etki eder.

· Faturanın düzenlenmesi, paylaşılması, izlenmesi ve arşivlenmesi bilgisayar ortamında gerçekleştirildiği için hata yapma şansı oldukça düşüktür. Bu da güvenilirlik düzeyini arttırır.

· Elektronik ortamda oluşturulan faturalar düşük maliyet getirirler ve maliyetten tasarruf sağlarlar.

· Arşiv zorunluluğu olan faturalar için ekstra bir alan ayırmaya ve klasörler hazırlamaya gerek yoktur. E-fatura dijital ortamda arşivlenir.