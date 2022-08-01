Gayrimenkul Danışmanlığına Talep Artıyor

Gayrimenkul danışmanlığı, yapılan araştırmalara göre son zamanların en popüler ve en çok ilgi çeken meslekleri arasında yer alıyor. Bu duruma neden olan birçok faktör mevcut.

Ancak en önemli faktör gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik. Herkesin evlerine kapandığı pandemi dönemi sonrası birçok insan oturduğu evin koşullarını gözden geçirmeye karar verdi. Gayrimenkul sektöründe özellikle kentsel dönüşüm ile başlayan hareketlilik bu yüzden daha da çok artmaya başladı. Bütün bu faktörlerin üzerine bir de son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar eklendi.

Ev kiralarının her geçen gün artması kiracıları, kendi evlerinin sahibi olmaya yönlendirirken, mevcut finansal birikimini korumak ya da değerlendirmek isteyenler de gayrimenkul sektörüne yöneldi. Bütün bu nedenlerin hepsi ise gayrimenkul sektörünün daha da hareketlenmesine ve gayrimenkul danışmanlığına olan talebin daha da artmasına neden olmuş durumda. Remax gayrimenkul danışmanı olma talebinin artmasının bir diğer önemli nedeni ise gayrimenkul danışmanlığının sağladığı avantajlar. Kendi işinin patronu olmak, çalışma saatlerinin kontrolünün gayrimenkul danışmanında olması, yüksek gelir elde edilebilmesi de gayrimenkul danışmanlığına olan ilginin artmasındaki en önemli nedenlerden bazıları.

Gayrimenkul Danışmanlığı Düşük Sermaye Gerekiyor

Son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte birçok kişinin araştırdığı konuların başında az sermaye ile kurulan işler yer alıyor. Yüksek gelir sağlamasına rağmen düşük sermaye gerektiren işlerin başında ise gayrimenkul danışmanlığı geliyor. Özellikle konusunda uzman, değerli gayrimenkullerin bulunduğu gayrimenkul ofislerine bağlı olarak çalıştığınızda hem kendi işinizin patronu oluyor hem de en düşük sermaye ile iş kurmuş oluyorsunuz.

Gayrimenkul Danışmanları Kurumsal Emlak Şirketlerinde Kariyer Yapılıyor

Kurumsal emlak şirketleri hayalleri ve hedefleri doğrultusunda, işinde başarılı birer gayrimenkul danışmanı olmak isteyenler için büyük fırsat olarak görülüyor. Çünkü kurumsal bir emlak şirketine bağlı olarak çalışmaya başlayan danışmanlar konusunda uzman kişiler tarafından başarılı olmak için gerekli olan eğitimleri alıyorlar. Kurumsal emlak şirketleri ofis dışındaki eğitimler ile de gayrimenkul danışmanının gerekli tecrübeyi kazanmasını sağlıyor.

Çalışma Bölgesini Danışman Seçiyor

Son olarak gayrimenkul danışmanlığına olan talebin artmasının bir diğer önemli nedeni ise gayrimenkul danışmanının çalışma bölgesini kendisinin seçebilmesi. Gayrimenkul danışmanının gelir elde etmesinin tek yolu sahip olduğu gayrimenkul portföyü ile gerçekleştirdiği alım, satım ve kiralama işlemlerinden aldığı hizmet bedelidir. Gayrimenkul danışmanı daha değerli gayrimenkullerin bulunduğu bir bölgede çalışmayı tercih ederek kendisine yüksek değere sahip bir gayrimenkul portföyü oluşturabilir. Böylece gelirini de yükseltme şansı yakalayabilir.