Education UK Days ile İngiltere’de Eğitimini Planla!

Bu yıl ilki gerçekleşecek ve geleneksel hale gelecek olan Education UK Days, Eylül ayında başlıyor!

Türkiye’de ilk kez yalnızca ve yalnızca İngiltere Üniversitelerini hedefleyen bir etkinlik olacak.

Yurt dışı eğitiminde İngiltere’yi tercih etmeyi planlayan; lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora programları için İngiltere üniversitelerine başvuruda bulunacak Türk öğrencilere yönelik fırsatlarla dolu bir etkinlikte buluşmaya hazırlanıyoruz.

İngiltere’nin en prestijli üniversiteleri ile Türk öğrencilerinin buluşacağı İngiltere Eğitim Günü olan Education UK Days, lisans ve lisansüstü programlarını keşfe çıkarıyor. Siz de yurt dışı eğitimde, dünyanın en köklü üniversitelerine ev sahipliği yapan İngiltere’yi seçmeyi düşünüyorsanız, detaylı bilgiye erişebileceğiniz etkinliğimizde yerinizi alın.

Education UK Days Ne Zaman Başlıyor?

İngiltere üniversiteleri ile birebir temas kurma, lisans, yüksek lisans ve doktora programları hakkında detaylı bilgi edinme, başvuru ve kayıt işlemlerine dair tüm sorulara yanıt bulma imkânı sunan Education UK Days’i kaçırmayın! 24 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da bir araya geleceğimiz etkinlikte eğitim planınızı İngiltere’nin en saygın üniversiteleri ile oluşturma fırsatı sizi bekliyor. CVK Park Bosphorus Hotel’de, 13.00-18.00 saatleri arasında tüm öğrencilerimizi, İngiltere üniversiteleri ile buluşmaya davet ediyoruz!

Education UK Days

Hangi İngiltere Üniversiteleri Katılım Sağlayacak?

Education UK Days kapsamında lisans, lisansüstü, doktora programları ile global çapta yüksek saygınlığa sahip, gelişmiş eğitim kalitesi sunan İngiltere üniversiteleri ve özellikle çoğu Russel Group Üniversiteleri bizimle olacak.

Education UK Days hakkında daha fazla bilgi almak, etkinlik detaylarına dair merak ettiğiniz soruları sormak için şimdi bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İngiltere’de eğitim almayı düşünüyorsanız birebir okullar ile tanışacağınız, bursları öğreneceğiniz, konaklamalar hakkında bilgi sahibi olacağınız 24 Eylül’de etkinliği kaçırmayın! Kaydınızı öncesinde ücretsiz olarak ukdays.edukas.com.tr linkinden yaptırabilirsiniz!

Ayrıca dilediğiniz zaman “İngiltere üniversiteleri” hakkında Edukas ekibinden detaylı bilgi alabilir, Edukas ile iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Kaynak : https://edukas.com.tr/blog/education-uk-days-ile-ingilterede-egitimini-planla/

Telefon : +90 (232) 422 05 56

E-Posta : info@edukas.com.tr