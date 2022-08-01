Plaket Çeşitleri Nelerdir?

Plaket, herhangi bir konuda elde edilen başarıyı ya da bir katılımı ödüllendirmek amacıyla manevi bir simge olarak veriliyor. Bir yarışmada derece elde edene, bir icat ortaya çıkarana ya da konferans gibi bir etkinliğe katılanlara plaket sunularak onurlandırılıyor. Yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket alanlara özel metinlerle teşekkür ediliyor.





Plaket Çeşitleri Nelerdir?



Kullanılan hammaddeye ve saklama kutusuna göre onlarca çeşit plaket bulunuyor. Cam tabak, ahşap, pirinç, gümüş tabak, plastik ve mermer malzemesinden yapılan plaketlere deri ve kadife malzemesinden kutu tasarlanabiliyor. Kristal Plaket vermeden önce yapılacak olan etkinliğe ve kurum imajına uygun bir plaket seçmek gerekiyor.



Plaket Fiyatları Nasıl Hesaplanır?



Plaket fiyatları, siparişi veren kurumun tercihlerine göre değişkenlik gösteriyor. Seçilen hammaddenin niteliğine, kabartma metin gibi ekstra hizmete ve ürün alım sayısına göre plaket fiyatları değişiyor. Plaket alırken oluştururken fiyattan ziyade ürünün kalitesine odaklanılmalıdır. Çünkü sadece fiyat baz alınarak plaket siparişi verildiğinde ürünün niteliği düşüyor ve bu plaketi alan kişi nezdinde kurumun imajını zedeliyor.



Plaket Siparişi Nereden Verilir?



Plaket imalatı sektörünün önü kuruluşlarından biri olarak, zengin ürün çeşidimizle Türkiye’nin her yerine hizmet sunuyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan sanata da kadar binlerce müşterimize ilk günkü heyecanımız ile plaket imalatı yapıyoruz. Müşteri ilişkilerini önemsiyor, onların memnuniyeti için özverili bir şekilde çalışıyoruz. Plaket tasarımlarımızın şık, özgün ve kaliteli olmasına özen gösteriyoruz.