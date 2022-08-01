Soğuk Depolama Dikkat Edilmesi Gerekenler

Soğuk depolama ürünlerine olan küresel talep gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü bozulabilir ürünlerin dünya çapında pazarı genişledikçe, verimli ve etkili soğuk depolama yönteminin önemi de artırıyor. Durum böyleyken soğuk depolamada dikkat edilmesi gereken noktaları atlamamak gerekiyor.

Soğuk depolama, genel olarak gıda ürünlerini ya da kimyasalları ve bunların muhafaza edilmeleri için gerekli olan maddeleri depolamak için kullanılan bir sistemdir. Daha çok ilaç, kimya, tarım ve daha birçok endüstride kullanılmaktadır. Maliyet tasarrufu, uzun ürün ömrü, daha fazla depolama alanı ve özelleştirilebilir sıcaklık ayarları gibi pek çok avantajı sunması da tercih edilme nedenler arasında sayılabilir. Tüm bunlardan sonra akıllara şu soru geliyor: Soğuk depolama da dikkat edilmesi gerekenler nedir veya nelerdir?

Soğuk hava deposunda dikkat edilmesi gereken ve en endişe veren olay aşırı soğuğun verdiği zarardır. Doğru şekilde müdahale edilmez ise ekipmanların yıpranması ve aşınmasına neden olur. İşte bu yüzden hazırladığımız yazımızda soğuk depolama için dikkat edilmesi gereken en önemli 8 özelliği sizler için sıraladık.

1- Soğuk Hava Deposunun Tipinin Seçilmesi

Soğuk hava deposunu kullanma nedeninizin ne olduğu çok önemlidir. Bu yüzden hangi tip soğuk hava deposu kullanacağımızı seçmeliyiz. Soğuk hava depo tipleri şu şekildedir:

Ön Soğutma Odası: 0\8 derece aralığında ürünlerin soğutulması için

Serin Oda: Soğuk muhafaza için 8 derece 14 derece aralığında

Soğuk Muhafaza Odası: Soğuk muhafaza için -1 derece 8 derece aralığında

Donmuş Muhafaza Odası: Donmuş ürünlerin muhafaza etmek için -18 derece ve -24 derece aralığında

Şok Dondurma Odası: Şoklama içinse -35 derece ve -45 derece aralığında kullanılır.

2- Ürünün Saklanması için Uygun Sıcaklık ve Uygun Nem Oranı

Depo tasarlanırken depolanacak ürünlerin cinsine bakılır ve ona göre hesaplama yapılır. Uygun olmayan sıcaklık ve nem oranı raf ömrünün kısalması, depo ömrünün kısalması gibi sorunlara yol açabilir.

3- Ürünün Depoya Giriş Sıcaklıkları

Ürünlerin hangi sıcaklıkta depoya girdiğinin belirlenmesi soğutma kapasitesini ayarlamamız için önemli rol oynar. Bunun yanı sıra da soğutma değerlerini oluşturmamızı sağlar.

4- Depolanacak Ürünlerin Cinsi

Depoda bulunan her bir soğuk odada sadece bir tüp ürün saklanılır. Sadece ürünler kapalı ambalajlarda ise ve sıcaklıkları birbiriyle aynıysa bir arada muhafaza edilebilir.

5- Depo İçerisinde Bulunan Oda Sayısı

Ürün çeşitlerine, giriş çıkış hızlarına ve depolanan ürün miktarına göre oda sayısı değişir. Lakin odaları büyük yaparsanız boşaltırken uzun vaktinizi alacağını ya da küçük yaparsanız ilk yatırımınızda maliyetinizin artacağını unutmamalısınız.

6- Soğuk Hava Deposu Boyutları

Arazinizin ne kadar olduğuna, ne kadar kapasiteye ihtiyaç duyduğunuza ve imar durumuna göre soğuk hava deponuzun boyutlarını belirlemeniz gerekir.

7- Ürünlerin Ambalaj Türleri

Karton kutu, koli, kasa, yığma, palet gibi türlerde ürünlerinizin depolama tipine bağlı olarak depolayabilirsiniz.

8- Soğuk Hava Deposunun İnşa Tipi ve Kurulacağı Yerin Coğrafi Şartları

Soğuk hava deposunda yalıtma işlemi yapılması gerekir. Bu işlem zemin, duvarlar ve tavandan ısı kazancının azaltılmasını sağlar. Dış hava şartları ise nem kontrolü açısından ve ürün için belirlenecek soğutma yükünün hesaplanması için son derece önem taşır.

Soğutma Sistemleri Nasıl Çalışır?

Soğutma sistemleri bir alanın istenilen soğuklukta olması için iç ortamdan dış ortama arasında olan ısı kaybını karşılayan sistemlerdir. Ürünleri taze ve sağlıklı bir şekilde koruyup en güzel ve taze şekilde sunmak temel amaçları arasındadır. Nükleer rektörlerde, endüstriyel makinelerde olmak üzere pek çok makinede kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ofis, ev ve AVM’lerde uygun koşullar sağlandığında sıkça tercih edilmektedir. Bundan dolayı da soğutma sistemleri herkes tarafından oldukça fazla rağbet görmektedir.

Tüm bunların yanı sıra soğutma sistemlerini kullanırken enerji tasarrufuna, bölmelerin doğru şekilde kapatılarak ürünlerin saklanmasına ve kullanım talimatlarına dikkat etmemiz gerekir. Soğuk depolama, soğutma sistemleri, soğuk hava depoları gibi konulardan daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Purfresh ekibine ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Soğuk Depo Nem Oranı Kaç Olmalı?

Nem oranı %60 olması gerekir.

Soğuk Hava Deposu Serin Depolama için Kaç Derece Olmalıdır?

Serin depolama için 8-15 derece arasında olması yeterlidir.

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