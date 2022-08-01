ERP Sistemi Seçiminde 10 Önemli Kriter

Her şirket başarılı olmak adına bir ERP sistemi sahibi olmalıdır. Öyle ki bu tarz sistemler, pek çok büyük şirketler tarafından kullanılmaya da başlandı. Peki, ERP sistemi nedir?

ERP sistemleri, büyük bir insan yükünü üstlenerek şirketlerin iş gücünü verimli şekilde dağıtmasına olanak sağlayan uygulamalardır. ERP sistemini tercih eden şirketler, sistemin kazandırdığı imkanlar sayesinde kazanç ve büyüklük açısından seviye atlamayı başarırlar. Bu kazanç, genel olarak sattıkları üründen kaynaklı olabilir.

Her şirketin sattığı ürün farklıdır. Bazı firmalar kişiye özel üretim yapar, bazıları ise bilgi satar. Firmaların sattıkları ürün ve çalışma sistemlerine göre ERP özellikleri de değişir. Aynı zamanda ERP modülleri, üretici firmaların farklı özelliklerine göre yaptığı seçimler sonucu önemli ölçüde avantaj ve fayda sağlar.

ERP Seçiminde 10 Önemli Kriter

ERP sistemi almayı kararlaştıran ama yeteri kadar araştırma yapmayan ve zaman harcamayan şirketler, programlarından yeterli performansı alamazlar. Dolayısıyla bu hizmet için ayrılan bütçe çöpe gidebilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler vardır. İşte bunlardan öne çıkan 10 önemli kriter:

Şirketin İhtiyaçları

Firmanızın eksik yönlerine göre ihtiyacı olan ERP modülüne odaklanmak iyi bir başlangıç olabilir. ERP sistemleri zayıf olduğunuz yönleri güçlü özelliklere çevirmenizde yardımcı olabilir.

Bütçe Planlaması

Ayrılan bütçeye göre alınacak ERP Programı farklı özellikler konusunda üstün veya eksik olabilir. ERP fiyatları istediğiniz özelliklere göre değişmektedir. Farklı fiyat planlamasına sahip olan sistemler arasından uygun olanı araştırmanız iyi bir tercih olacaktır.

Fiyat Performans Dengesi

ERP programını alırken seçenekleriniz arasından parasına en çok değeni tercih etmek mantıklı bir davranış olacaktır. Zira ERP yazılım fiyatları artan talep sonrası yükselmeye devam ediyor. Sürekli bir dalgalanmada olan piyasalarda bu gibi durumlara iki kat dikkat etmek gerekir.

Önem Sırası

ERP programı fiyatları getirileri çok fazla da olsa göz ardı edilemez durumdadır. Bu yüzden şirket için en kritik öneme sahip olan modülü önce alınması iyi bir seçimdir. En kritik olandan daha az önemli olana doğru bir sırada bu yazılımları edinebilirsiniz.

Firma Analizi

Şirketinizin güçlü ve zayıf olduğu yönleri belirlemek çok önemlidir. Zayıflıklarınızı onarmak için yaptığınız doğru ERP tercihi şirketinize büyük bir katkı sağlayacaktır. Analiz sonucunun size sadece ERP alımında değil birçok konuda katkı sağladığını göreceksiniz.

Şirkete Göre Modül

Bir üretim şirketinin ne gibi ERP sistemlerine sahip olması gerektiği bellidir. Bir fikir edinmek açısından bu modül çeşitlerini bilmek yararlıdır. Piyasanın neler sunduğunun farkında olmak beklentilerinizi de ne düzeyde tutmanız gerektiğini gösterecektir.

Program Dışına Çıkma

Kurumsal kaynak planlama modülü bir şirket için çok önemlidir ancak sihirli bir şekilde şirketin her sorununu çözmeyecektir. Şirketin düzeni ERP’ye bağlı olmamalıdır. ERP modülü şirketinize büyük bir katkı sağlayacak olsa da sağlam temellerde olmayan şirketler bu gibi yazılımlarla tüm sorunlarını çözemezler.

Gelir Gider Dengesi

Şirketinizin alacağı ERP sistemi gelirinizi karşılamalıdır. Böyle bir güncellemeye ihtiyacınızı sorgulayın. Şirketinizin para akışını sorguladıktan sonra bu kararı sonuca bağlayabilirsiniz.

Toplu Analiz

Bütçe, gider, gereksinimler, yeterli bilgilendirme, şirket analizi yapıldıktan sonra eğer böyle bir sistemi almayı kafanıza koyduysanız ERP sisteminin avantajlarını değerlendirebilirsiniz. Yeterli bilgiye sahip olmak bu konuda en yüksek verimli sistemi ve modülü seçmenizi sağlayacaktır.

Kurumsal kaynak planlama programlarının şirket için satın alınımı birçok konuda seviye atlamanıza yardımcı olacaktır. Bu işlemin doğru ve bilinçli bir şekilde yapılması çok büyük önem arz etmektedir.

Sistem Entegrasyonu

ERP sistemi alındıktan sonra firmanın sistemine entegre edilmesi gerekmektedir. Entegre edilirken dikkat edilecek unsurların bilinmesi çok önemlidir. İşte şu maddeler durumu özetleyecektir:

ERP sistemleri yarı manuel ve tam entegre şekilde ayrılırlar. Ayrılan para miktarına göre ve tercihler sonucu bu fark sağlanabilir.

Depolama ve envanter için kullanılan ERP modülünü ele alırsak sınırın altına düşen maddenin geri siparişi gerekir. Bu siparişi ERP otomatik olarak yapabilir veya sadece size bilgi verebilir.

Artık söz konusu iş için değişen çalışma koşulları hakkında kadronuzu haberdar etmelisiniz. Bundan sonra iş gücünüzü veri girmekten daha verimli bir görev için kullanabilirsiniz.

Kurumsal kaynak planlama modülü farklı görevlerine göre şirketin farklı alanlarına entegre olur. Dolayısıyla bu durumların getirdiği değişikliklere hazırlıklı olunmalıdır.

Toplam Sahip Olma Maliyeti ve Yatırım Getirisi

Doğru bir ERP çalışması, şirketin gelir ve gider dengesini tamamen değiştirebilir. Bilinçli bir planlama sonucu sahip olunan ERP Yazılımı sayesinde şirketler öncesine göre hatırı sayılı bir farkla gelirlerini arttırabilirler.

ERP programı sahibi olmanın getirdiği kâr oranlarına bakılırsa böyle bir değişimin bedava olmadığı anlaşılabilir. Bir kurumsal kaynak planlama modülüne sahip olmak için gözden çıkarmanız gereken bir maliyet ve hesaba katmanız gereken yatırım getirisi işin içindedir. O yüzden yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda şirketin ihtiyaçlarına en çok uyan modülün seçilmesi, size en kazançlı seçeneği sağlayacaktır.

Hem sistem entegrasyonu konusunda hem de doğru ERP sistemi seçimi zor bir konu olduğu için Soluto firması size bu konuda yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

ERP Ne için Kullanılır?

Kurumsal kaynak planlama sistemleri, iş fonksiyonlarını merkezi ve sistemle iç içe yönetmek isteyen kuruluşlar tarafından kullanılır.

ERP Neyin Kısaltmasıdır?

ERP kısaltması Enterprise Resource Planning yani kurumsal kaynak planlama için kullanılır.

ERP’yi Kim Tercih Eder?

Genel olarak merkezi bir sistemden otomatik olarak işleterek iş gücünü kolay bir şekilde azaltmak isteyen kurumlar tercih eder.

https://www.soluto.com.tr/erp-yazilimi/