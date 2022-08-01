Dursun Özbek gerekeni yaptı, sıra Okan Buruk’ta

Galatasaray’da istenilen transferleri yapan ve görünen o ki yapmaya da devam edecek olan Dursun Özbek, sırasını savdı.

Artık başarı için top Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncularda. Şu da bir gerçek ki taraftar, yeni transfer edilen oyuncuları yere göğe haklı olarak sığdıramadı.

Fakat bu durum diğer oyuncular için ters tepebilir. Her ne kadar profesyonel futbolcu da olsalar, moralleri bozulup, lige konsantre olamayabilirler.

Burada da Okan Buruk’a büyük görev düşüyor. Formayı kim hak ediyorsa sahaya onu sürmeli ve genç oyunculara da mutlaka yer vermelidir.

Genç oyuncular demişken de, Fatih Terim döneminde kadro gençleşecekti, fakat bu gerçekleşmedi. Galatasaray geçen sezonu 13. sırada bitirince haliyle bu gençleşme operasyonu da rafa kalkmış oldu. Uzun bir süre de gündeme gelecek gibi de durmuyor. Yazımı bir teşekkürle bitireyim.

Gecenin geç saatlerinde havaalanına giderek, Lucas Torreira ve Dries Mertens’i karşılayan ultrAslan taraftar grubunu kutlarım.

Kim ne derse desin, Galatasaray ve ultrAslan bölünmez bir bütündür. Oturduğu yerden tweet atıp ultrAslan’a laf edenlere sözüm şu: Siz evinizde mışıl mışıl uyurken, ultrAslan gecenin 02:30’unda yeni transferleri karşılıyordu.

Zahmet edip siz de orada olsaydınız. Bu vesileyle Galatasaray taraftar grubuna bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Var olsunlar.