Özlenen Galatasaray geliyor

Geçen sezonu 13. sırada bitirip taraftarına saç-baş

yolduran Galatasaray, yeni sezonda hayal kırıklığı yaşamamak için transferlerde ince eleyip sık dokuyor. Şu ana kadar, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois transferlerini açıklayan Galatasaray, Fredrik Midtsjö, Ali Akman ve Evander transferlerini de son dakika bir gelişme olmaz ise bitirmek üzere. Sezonun başlamasına yaklaşık 1 hafta, transfer döneminin de bitimine 1 aydan fazla süre var. Bu süre zarfında mutlaka gelen oyuncular da olacaktır. Şu bir gerçek ki Galatasaraylı taraftarlar yeni sezonda sinir, stres yapmadan rahat rahat maçlarını izleyecek. Çünkü, transfer edilen oyuncular, hazırlık maçlarında kendilerini gösterdi.

Galatasaray’ın çöpe atılacak parası yok



Son olarak Okan Hoca’ya önerilen ve hocanın istemediği oyuncular mutlaka olacaktır. Okan Buruk Galatasaray’ın teknik direktörüdür ve Galatasaray’ın kötülüğünü istemez. Her sosyal medyada yazılan, çizilenlere de inanmamak lazım. Uzun lafın kısası Galatasaray’ın çöpe atılacak parası yok. Okan Hoca mutlaka aldığı oyuncuları iyi araştırmıştır. Veto ettiği oyuncularda da vardır bir bildiği.