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Üsküdar’da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi


Üsküdar’da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da metrobüsten dumanlar çıktı, panikle yolcular tahliye edildi – Tıkla İzle

Altunizade – Söğütlüçeşme seferini yapan seyir halindeki bir metrobüsün arka kısmından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükseldi.

Altunizade Durağı’na yanaşan metrobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Dumanların azalmasının ardından metrobüs şoförü, yolcu almadan Söğütlüçeşme yönüne doğru ilerledi. Dumanlar yükselen metrobüsten yolcuların tahliye edilmesi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan aynı durakta başka bir metrobüsün arızalanması ise dikkatlerden kaçmadı. Durağın önünde bekletilen arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı.

📆 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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