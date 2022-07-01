İstanbul Aile Vakfı, Medeniyet Değerlerimiz İçin Danıştay Kararını Destekliyoruz!

İstanbul Aile Vakfı tarafından, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin yapılan açıklamada;

“Danıştay 10 Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemini reddetmiştir.

Söz konusu kararın, İstanbul Sözleşmesinin feshinin onaylanması açısından tarihi bir anlamı vardır. Bu kararla gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekse Türk yargısının bağımsızlığı bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu durum, Türk aile yapısı ve kadını ile ilgili sözleşme ve kararlarda Türk milletinin değer, inanç ve gerçekliğinden ilham alındığını bir kez daha göstermiştir.

Son dönemlerde, Batı değerleri ile temelde örtüşmeyen Türk aile yapısı ve buna bağlı yasal düzenlemelerdeki ayrışmalar bariz bir şekilde gözlenmektedir. Bu aziz millet, kendi gerçekliği, kültürü ve inancıyla hareket ederek aile meselelerine çözüm üretebilecek kabiliyete sahiptir.

İstanbul Sözleşmesi’ni destekleyenler, hâlen Batı kültür ve medeniyetini, aile yapımızın temel çıkış noktası olarak gören ve kendi değerlerinden uzaklaşmış bir zihniyetin temsilcileridir. Buna karşın Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ise, medeniyet ruhumuzdan ilham alarak aile meselemize bakmamız gerektiğini çok güzel ifade etmektedir. Türk Milletinin aile politikası ve kadın ile ilgili meselelerin çözümü de yine Türk toplum gerçekliğinden ve temel değerlerimizden yola çıkılarak aranacaktır.

BATI DEĞERLERİMİZE YÖN VEREMEZ

Danıştay’a “İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi Kararının İptal Edilmesi” için başvuruda bulunan çevreler, bu milletin kültür ve siyasi gerçekliğini yok saymaktadır. Batıya imrenerek ve oradan akıl alarak ailemize, mahremiyetimize, değerlerimize yön vermek istemektedirler. Danıştay’ın, İstanbul Sözleşmesi’nin Feshi Kararının İptali istemiyle açılan davaları reddetmesini takdir ediyoruz. Bu kararla, yalnızca hukuki bir tavır ortaya konulmakla kalınmamış; milletimizin değerlerine ve inançlarına saygı gösterildiği de anlaşılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, aile politikalarımızı kendi medeniyet değerlerimizle çözme konusunda gösterdiği bu irade için müteşekkiriz. Danıştay’ın bu kararını destekliyoruz. Medeniyet, kültür, inanç ve millet bilincimiz açısından önem taşıyan bu kararı doğru buluyoruz. Bu ve benzeri konularda atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz.

İstanbul Aile Vakfı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk aile yapısı ve kadın meselelerinde kendi değerlerimiz çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde ifade edildi.