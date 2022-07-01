İstanbul Halk Ekmek’in dördüncü fabrikası Hadımköy’de açıldı

İBB, projesi 2017’de hazırlanan, 2018’de yapımına başlanan, Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nı tamamladı.

Türkiye’nin ilk ‘ekşi maya ekmek üretim tesisi’ unvanını taşıyan, toplam ‘normal ekmek’ üretim kapasitesini 1,5 milyondan 1,8 milyon adete çıkaran ve 110 milyon Euro’luk bir yatırımla tamamlanan fabrikanın açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi.

İstanbul’a hizmetin olağanüstü bir görev olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu kente hizmet etmek için, aynı zamanda liyakatli kadrolarla çalışmak gerekiyor. Sayın Başkan, ‘Biz asla umutsuz değiliz’ dedi. Bütün baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Aynı umudu Türkiye sathında da büyüteceğiz. Aynı umudu güçlendireceğiz” dedi.

“Bizim kamusal makamlara gelişimizin en temel amacı; hizmet üretmek, yatırım üstüne yatırım yapmaktır” diyen İmamoğlu da “İlk günden beri, 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor, ortak aklı harekete geçiriyor ve hizmet veriyoruz. Bu aziz milletin tek kuruşunu asla israf etmeden, yıllarca ihmal edilmiş sorunların çözümüne odaklanıyor, bu şehirde ihanete son verecek kalıcı adımlar atıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketi İstanbul Halk Ekmek’in dördüncü fabrikası Hadımköy’de açıldı.

Halk Ekmek’in kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı merhum Ahmet İsvan’ın adının verildiği tesisin açılışı; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile İsvan ailesinden Nurhan ve Orhan İsvan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.