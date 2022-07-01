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Kadıköy’de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı


Kadıköy’de Acıbadem Metrobüs Durağı’nda metrobüsün arka kısmında yangın çıktı. Paniğe kapılan yolcular kendilerini dışarı atarken yangın şoför ve yetkililerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy’de metrobüste yangın çıktı, yolcular panikle dışarı atladı – Tıkla İzle

Olay, saat 18.00 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta duran bir metrobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsün arkasından çıkan duman ve alevleri gören yolcular panikle kendilerini dışarı attı.

Metrobüs şoförü ve yetkililer yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Metrobüsün arkasında çıkan yangın müdahale ile kısa sürede söndürülürken seferler bir süreliğine aksadı.

Galeri
📆 22 Temmuz 2022 Cuma 21:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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