Veganla Saadet Olmaz! Sadece Bitkisel Beslenmek Tek Taraflı Platonik Bir Aşk Yaşamaya Benzer

Veganların çocukluğuna inmek lazım

Uzman Psikolog ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran’dan Canan Karatay’a tam destek geldi.

Prof. Dr. Canan Karatay, veganların hastalıklı, kansız ve zayıf dirençli olduğunu söyleyen İnsanların yalnızca tahıl veya yaprak yiyerek yaşayamayacağını ifade eden Prof. Dr. Karatay, vegan beslenmenin ömrü kısalttığını, hastalıklara, kansızlık sorununa ve bağışıklık sistemi sorunlarına davetiye çıkardığı 25-30 yaşında çocukların regl düzenleri bozuk. Spermleri az. 30 yaşında menopoza giren var.Açıklamasına Uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda başaran dan canan karatay’a tam destek geldi.

Ekranların sempatik sunucusu Uzman Psikolog ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi’nde Tez konusu olan yeme bozuklukları ve depresyon arasında ki ilişkiyi incelerken Türkiye’yi il il gezerek yaptığı araştırmalardan yola çıkıp Artemis Yayınları etiketiyle çıkardığı ,Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster misiniz ?adını taşıyan kitabın’’da Vücudu Güzelleştiren Zihindir’’ ve hormonlarımız bizleri bir orkestra şefi gibi yönetir adını verdiği duydum ki unutmuşsunuz hormonların önemini bölümünde ve özellikle Kadınlara özel önerilerde bulunurken tıp kıProf. Dr. Canan hoca gibi bende beslenmede protein alınmanın önemini ve özellikle psikolojik sağlığımız için B 12 D vitamini D vitamini, omega-3, iyot, demir, kalsiyum ve çinkodan zengin beslenmemiz gerektiğinin altını çiziyorum.

Yelda Başaran ;Veganlık bir felsefedir !Bir popülizm akımıdır. Hayvanlara acı vermemek üzere kurulan bir felsefe !Peki hayvanların canı var ise bitkilerin canı yok mu? Diyerek;İnsanoğlu ne tek başına Etobur ne de Otoburdur!Dedi ve sözlerine Prof.Dr.CananKaratayı onaylayarak şöyle devam etti.

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için hayvansal ve bitkisel gıdalar bir arada ve dengeli tüketilmeli. Et ve balığı inkar ederek sadece sebze ve bakliyatla bir ömür geçmez . Tabiatın bir dengesi var.

Her türlü gıda dengeli alınmalı.Aksi takdirde hem psikolojik hem de fizyolojik anlamda bu şekilde Vegan Tarzı tek tip beslenmek İnsanın doğal yapısını bozar. Zihin ruh ve beden duygu durumunu etkisi altına alır. Ve Vücut Metabolik strese girer. Kendini iyi hissetme hali ve duygularımız altüst olur.

Vegan olan bir çok danışanım ya çok tuzlu yada çok şekerli, yağlı ve yüksek kalorili besinlere yöneliyor.Enerji proteinden gelir. Protein de hayvanda bulunur.Veganlar, çoğu zaman beslenmelerinden vücutları için gerekli B12 vitaminini alamazlar. Veganlar beslenmelerinden çok az D vitamini alırlar.Bu sebeple veganların B12 için ek besin desteği kullanması gerekir. Buda kişinin depresyona girmesine sebep olur .Vegan beslenen bir çok danışanımın neden bu tarz beslenme şeklini tercih ettiğini sorduğumda dinlediğim bir çok danışanımın çocukluk yıllarında hayvanların kesilmesi yada onlara zulüm edildiği düşüncesiyle bir tepki ve vicdanen rahatsız olduğumuz için cevabını aldım .O yüzden Bir veganı değerlendirirken onun bu tarz bir beslenme tercihini neden seçtiğini anlamak için çocukluk yıllarında ki travmaları dinlemek lazım dedi.Tabi bu işin psikolojik boyutu.Birdefiziyolojik boyutu var.

Ancak bilinçli uygulanmayan bir vegan diyetin de çok ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çeken BAŞARAN an, özellikle; kalsiyum alımı düşüklüğüne bağlı olarak ilerleyen dönemlerde kemik ve eklem rahatsızlıkları, B12 vitamini ve demir alımının düşüklüğüne bağlı olarak anemi, Omega-3 eksikliğine bağlı olarak nörolojik fonksiyon bozuklukları ve görme sorunları vurgusu yapıyor,

Denge Mutluluğun anahtarıdır. Sadece Veganlıbeslenerek saadet olmaz. Veganlık yeme bozukluğuna yol açan bir psikolojik davranış bozukluğuna yol açabilir. Vegan beslenmek sağlıklı olacağım derken Tıpkı tek taraflı platonik bir aşk yaşamaya benziyor. Canan hocama Yalnızca tahıl ya da yaprak yiyerek yaşayamaz insanlar.25-30 yaşında çocukların regl düzenleri bozuk. Spermleri az. 30 yaşında menopoza giren var. Depresyona giriyor biz 30 lu yaşlarımızda düz duvara tırmanırdık sözlerine ilave olarak ; sadece nohut pilav ve brokoli yiyerek insan ne mutlu nede sağlıklı olur. Vücut strese girer. Sonrada ayıkla pirincin taşını diyerek sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda Türk halkına her zaman yararlı bilgiler verip farkındalık sağlayan açıklamamalarından dolayı Canan hocamın ellerinden öpüyor kendisini ayakta alkışlıyorum dedi.