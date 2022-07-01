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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Dünyadan, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu


Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos’ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev’e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Slovacko (Çekya) olacak.

📆 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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