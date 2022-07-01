Antalya Uygun Konaklama Seçenekleri

Yazın bu sıcak aylarında, Antalya ve sahilleri civarında bulunan konaklama birimlerinin rezervasyonlarında yoğun bir artış yaşanıyor. Bildiğiniz gibi, Antalya gerek tarihi eserleri, gerek turistik ve doğal güzellikleri açısından zengin bir kent, bu da tatil yapmak ve gezmek isteyen hem yerli hem de yabancı turistlerin yıl boyu ilgisini çekiyor.

Antalya’da tatil yapmak isteyenler, bunun için gerekli tatil bütçelerinin de farkında ve gittikçe artan otel fiyatları bir çok tatilciyi daha uygun fiyatlı konaklama seçeneklerini aramaya yöneltiyor.

Antalya’da Uygun Konaklama seçeneklerini ise şöyle sıralayabiliriz:

Pansiyonlar: Antalya’daki pansiyonlar otellere nazaran elbette daha ucuz ama fiyatlar yerine ve pansiyona göre değişebiliyor, bazı pansiyonların fiyatlar otel fiyatlarına yaklaşabiliyor.

Hosteller: Bu seçenek daha çok genç bekarların ve öğrencilerin tercih edebileceği bir konaklama türü.

Antalya Öğretmenevi: Antalya Büyükşehir Kepez Öğretmenevinde vatandaşlar da kalabiliyor, öğretmen, öğretmen emeklisi, memur ve memur emeklileri ise indirimli olarak konaklayabiliyorlar. Öğretmenevi konum olarak kent merkezine yakın bir yerde. 2022 Antalya Öğretmenevi fiyatları ; yaz döneminde oda özelliklerine göre kişi başı 300 TL ile 750 TL. arasında değişiyor. (KDV ve Kahvaltı dahil)

Antalya Uygulama Oteli: Antalya’nın merkez ilçesi olan Muratpaşa’da bulunan Falez Uygulama Oteli herkese açık hizmet veriyor, falezlere çok yakın ve Konyaaltı plajına ise yürüyüş mesafesinde, otelde yarı olimpik bir açık havuz da bulunuyor. Antalya Uygulama Oteli 2022 yılı fiyatları ise, oda özelliklerine ve kapasitesine göre, kahvaltı dahil 550 TL ile 2000 TL. arasında değişiyor.

Antalya Misafirhaneleri: Antalya’daki kamu misafirhaneleri daha çok kamuda çalışan memur, emekli ve onların yakınlarına uygun fiyatlarla konaklama hizmeti veriyor. Fiyatlar misafirhaneden misafirhaneye değişiklik gösteriyor.