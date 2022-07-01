Fuarlar İçin Promosyon Çanta Satın Alma Rehberi

İşletmeniz önümüzdeki aylarda bir ticaret fuarına katılacaksa, kalıcı bir izlenim bırakmak için ne tür promosyon ürünlerine yatırım yapabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Fuarlar için en iyi promosyon eşyalardan biri promosyon çantası eşantiyonlarıdır. Bu yeniden kullanılabilir çantalar, bir ticaret fuarında iz bırakmak isteyen her marka için olmazsa olmazdır. Promosyon Çanta Satın Alma Rehberi size tamda ihtiyacınız olan bilgiyi sağlayacaktır.

Katılımcılar etrafta dolaşıp farklı işletmelerle tanıştıkça, tüm eşyalarını tutmak için kullanacakları bir şeye ihtiyaçları olacak: Markalı bez çantalarınızın işe yaradığı yer burası

Markanız ve tüm pazarlama girişimleriniz için mükemmel promosyon çantayı bulmanıza yardımcı olmak için bir ticaret fuarı için promosyon çantası satın alma rehberi hazırladık.

Fuarlar İçin Promosyon Çanta Satın Alma Rehberi

Ticari fuarlar, markanızı sergilemek ve markanızın tüketiciler tarafından fark edilmesini sağlamak için sonsuz fırsatlar sunar. Kişiler stanttan stant gezerken yanlarında bir çantaya ihtiyaç duyarlar. Sadece bu da değil, o çantayı kesinlikle fuar veya kongre boyunca düzinelerce insan görecek. Logonuzu gördüklerinde, standınızı aramaya başlayacaklar.

Bir düşünün: Markalı bir kalem veya dergi verecek olsaydınız, kişi onu çantasına koyardı. Bu ürünler ticaret fuarında aynı teşhiri almayacak ve sadece ofislerinde veya evlerinde kullanılacak. Bu ürünler harika hediye seçenekleri olsa da: ticaret fuarlarında aynı etkiye sahip değiller.

Markalı konferans promosyon çantaları, markanız için en iyi fırsatlardan biridir. Kalite ne kadar yüksek olursa, rekabetin geri kalanıyla karşılaştırıldığında, sizinki o kadar yüksekte çıkacaktır. Etkinlik için tüm pazarlama girişimlerinizi bir sonraki düzeye taşıyacak uygun maliyetli bir reklam fırsatıdır.

En İyi Fuar Promosyon Çantaları Nasıl Seçilir

Çantalara hazır olduğunuzda, deneyim için mümkün olan en iyi konferans hediye çantalarını bulduğunuzdan emin olmak için göz önünde bulundurmak isteyeceğiniz birkaç şey var.

Malzeme

Standart fuar çantası malzemesi dokumasızdır. Bunlar çeşitli renklerde gelir ve çeşitli markalama yeteneklerine sahiptir. Konferans eşantiyon çantaları için diğer popüler malzemeler denye, pamuk, jüt ve polyesterdir.

Markanızın yeşil inisiyatiflere olan bağlılığını sergilemek istiyorsanız, çevre dostu bir malzeme seçeneği seçebilir veya hedefiniz kalabalığın içinde öne çıkmaksa, Ham bez çanta gibi bir şey seçebilirsiniz. Bir malzeme seçerken, çantanın markanızı nasıl tamamlayacağını ve fuar çekiliş çantalarına eklemek istediğiniz logo veya tasarımı düşünün.

Kalite

Kalite ne kadar yüksek olursa, çantanızın gelecek yıllarda kullandıkları çanta olma olasılığı o kadar yüksek olur. Daha fazlasını yapmak istiyorsanız, pamuk veya jüt gibi daha kaliteli malzemeleri tercih edebilirsiniz. Bu çantaların algılanan değeri daha yüksek olduğundan ve biraz daha maliyetli olabileceğinden, çanta karşılığında her zaman bir şey isteyebilirsiniz.

Örneğin, katılımcılardan markanızı sosyal medyada takip etmelerini veya konferans çekiliş çantalarını sosyal profillerinde paylaşmalarını isteyebilirsiniz. Bu küçük soruların getirisi yüksek, marka görünürlüğünüzü ve bilinirliğinizi artırır.

Tasarım

Kısıtlı bir bütçeniz ve zaman çerçeveniz varsa, tek renkli bir logo eklemek ve buna bir gün demek isteyebilirsiniz. Ancak, bütçenizde biraz yeriniz varsa ve biraz zamanınız varsa, tam renkli bir süblime tasarım düşünmek isteyebilirsiniz.

Bir izlenim bırakmak için tam renkli süblimasyon yapıldı. Diğerlerinden öne çıkmanıza ve markanızı gözle görülür şekilde artırmanıza yardımcı olur. Heyecan verici, farklı ve davetkar. Biraz eğlenmekten ve yaratıcı olmaktan korkmayın. Alışılmışın dışında, fikirler ticaret fuarlarında en çok göze çarpanlardır.

Çok yönlülük

Günün sonunda, bu çantanın sadece fuar için değil, günlük yaşam için de faydalı olmasını istiyorsunuz. Bu yeniden kullanılabilir çantalar, pazarlama girişimlerinizin ömrünü uzatma ve bu fuar dışında daha fazla insan tarafından görülme gücüne sahiptir. İyi yapılmışsa ve harika görünüyorsa, bireyler onu markette, okulda veya öğle yemeğini ofise getirmek için kullanacaklardır. En iyi yanı ise: Nereye giderlerse gitsinler, yeni gözler markanızın üzerinde olacak.

Fuar Promosyon Çantaları İçin İpuçları

Özellikle yüceltilmiş veya özel yapım bir şey almayı düşünüyorsanız, zaman çerçevesi çok önemlidir. Satın almak istediğiniz miktara bağlı olarak, çoğu standart çantanın teslim süresi en az 10 gün artı nakliyedir.

Miktar düşünün

Bazen bir ticaret fuarında kaç tane bez çanta vereceğinizi asla bilemezsiniz. Hazırlıklı olmaktan asla zarar gelmez, bu yüzden fuar için yeterince sipariş verdiğinizden emin olun. Bunları genel tutarsanız, bir sonraki etkinliğinizde eşantiyon olarak veya müşteri hediyesi olarak kullanabilirsiniz.

Çantalarınızı Sergileyin Fuara gittiğinizde, konferans hediye çantalarınızı saklamayın! Teşhirde olduklarından ve kolayca görülebildiklerinden emin olun, böylece ekibiniz çantalar hakkında konuşmalar oluşturabilir ve bunları potansiyel müşterilere dağıtabilir.

Markanızı Tamamlayan Bir Stil Seçin

Mükemmel konferans hediye çantası fikirleri için beyin fırtınası yaparken, stil seçimleri konusunda çelişkili hissedebilirsiniz. Büyük ve cesur olmayı seçebilirsiniz: böylece markanızın etkinlik boyunca öne çıkacağından emin olabilirsiniz veya minimalist ve şık şeyler alabilirsiniz: etkinlik bittikten sonra çantanızın etkinlik sonrasında bireyler tarafından kullanılmasından emin olmak için.

Günün sonunda seçim size ve pazarlama hedeflerinize kalmış! Çantalar markanızı tamamladığı sürece: kesinlikle bir hit olacaklar.

Avrupa Çanta ile Mükemmel Promosyon Çantaları Bulmak

Fuar satın alma rehberimizin markanız için mükemmel çantaları bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz, böylece bir sonraki ticaret fuarınızda veya kongrenizde öne çıkabilir ve markanıza hak ettiği ilgiyi görebilirsiniz.

Her marka farklıdır ve işlerini temsil etmek için seçtikleri bez çantalar da farklıdır. En iyi tavsiyemiz her zaman öne çıkmanın, görülmenin ve fark edilmenin yollarını aramaktır. Alışverişe başlamaya hazırsanız, geniş ticaret fuarı bez çanta seçeneklerimizi ve çanta çeşitlerimizi bugün inceleyin.

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