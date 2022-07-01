Türk futbolunun geleceği: Ömer Bayram ve Aytaç Kara!

Takip edenler biliyordur, Galatasaray Avusturya kampında çalışmalarına devam ediyor. Kamp dönemi genellikle yeni sezon öncesi oyuncuların ne durumda olduğunu görmek adına önemlidir. Hem performans hem de “karakter performansı” olarak da yorumlanabilir. Galatasaraylı taraftarlar da kampta neler yaşanıyor, hangi oyuncu ne durumda diye haklı olarak merak ediyor. Kulüp de bu durumu bildiği için GS TV’den ara ara yayınlar yapıyor. Bu yayınlardan birinde Ömer Bayram ve Aytaç Kara’nın isteksiz görüntüleri kameranın çekim alanına giriyor. İsteksiz görüntü dediğime bakmayın, bu en kibar tarifi diyebilirim. Klasik bir örnek olacak ama insanlar asgari ücretle çalışırken, o asgari ücretle çalışan taraftar bilet alıp da neden milyonlar kazanan Ömer Bayram ve Aytaç Kara’yı izlemeye gelsin? Asıl soru da şu: Taraftar sosyal medyadan isyan ederken, Okan Buruk neden bu oyuncuları hâlâ Galatasaray kadrosunda bulunduruyor? Sezona bu oyuncularla mı başlanacak?

Galatasaray’ı karıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyin



Bir diğer konu da idmanda yaşanan Van Aanholt Kerem Aktürkoğlu gerginliği. Gerginlik dediğime de bakmayın, sözde kendini gazeteci sanan, sosyal medyada 3-5 takipçi kazanmak için, Galatasaray’ı karıştırmak isteyen kişiler. Hem Kerem hem de Van Aanholt bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yönetimin açıklama yapmaması da yerinde oldu. Böyle gereksiz şeyler için gündem oluşturmaya da gerek yok. Bir çağrım da Galatasaray taraftarına olacak. Kimin ne olduğu çok iyi biliyorsunuz. Fakat buna rağmen bırakın gazeteci olduklarını, basın kartları bile olmayan kişilerin paylaşımlarına itibar ediyorsunuz. Bu kişileri takip ettiğiniz sürece zarar gören, siniri bozulan siz olacaksınız.